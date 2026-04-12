Miles de ciudadanos en Perú acudirán a votar este domingo 12 de abril, fecha en la que se celebran las Elecciones Generales 2026 para definir al próximo jefe o jefa de Estado. Si deseas seguir de cerca los resultados, te cuento que Latina TV los difundirá en vivo apenas se hagan oficiales. En esta nota sabrás cómo acceder a la transmisión en directo de manera fácil y sin inconvenientes.

Antes de brindarte la información prometida es importante saber que Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señaló que se espera que para la medianoche ya se tengan los resultados al 60% en el portal web del mencionado organismo.

“Vamos a replegar material electoral presidencial, actas presidenciales hacia nuestros centros de cómputo para poder entregar primero el resultado presidencial, luego senadores y luego diputados y Parlamento Andino. Nosotros esperamos tener alrededor del 60% del resultado presidencial procesado a la medianoche del mismo día de la elección”, sostuvo a RPP desde La Libertad. A su vez, indicó que los resultados estarán disponibles desde las 5:00 pm (hora peruana) y se actualizarán cada 15 minutos.

¿Cómo ver los resultados de las Elecciones Generales Perú 2026 vía Latina TV EN VIVO?

El canal Latina Televisión, conocido simplemente como Latina o ‘Canal 2’, es uno de los principales canales de televisión abierta en Perú. Por lo tanto, para poder disfrutar de su programación simplemente debes asegurarte de tener señal en tu TV y sintonizar el Canal 2 en Perú.

¿Cómo ver Latina TV en vivo online, los resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026?

Si quieres ver los resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026 en vivo online a través de la señal de Latina TV, debes descargar Movistar TV App. Esta aplicación te permitirá ver Latina TV en directo desde tu celular, PC o Smart TV.

También ten en cuenta que puedes ingresar a la página web oficial de Latina TV para poder disfrutar de su programación de manera en vivo online. En este caso solo tienes que ir a la sección TV EN VIVO, darle ‘Play’ y listo.