Hoy, domingo 12 de abril, son las Elecciones Presidenciales en Perú 2026, por lo que miles de peruanos acudirán a las urnas para poder elegir al próximo o la próxima presidente del país. Dicho ello, si te interesa conocer los resultados de las elecciones, te comento que Canal N los dará a conocer en vivo apenas estén disponibles. No te preocupes que en esta nota te explicaré cómo seguir la transmisión en directo sin problemas.

Antes de brindarte la información prometida es importante saber que Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señaló que se espera que para la medianoche ya se tengan los resultados al 60% en el portal web del mencionado organismo.

“Vamos a replegar material electoral presidencial, actas presidenciales hacia nuestros centros de cómputo para poder entregar primero el resultado presidencial, luego senadores y luego diputados y Parlamento Andino. Nosotros esperamos tener alrededor del 60% del resultado presidencial procesado a la medianoche del mismo día de la elección”, sostuvo a RPP desde La Libertad. A su vez, indicó que los resultados estarán disponibles desde las 5:00 pm (hora peruana) y se actualizarán cada 15 minutos.

Las Elecciones Presidenciales en Perú 2026 se llevarán a cabo este 12 de abril en un contexto político complejo, donde se prevé una posible segunda vuelta el 7 de junio, dada la fragmentación del voto y la alta cantidad de candidatos. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Cómo ver los resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026 vía Canal N EN VIVO?

Hay que tener en cuenta que Canal N no es señal abierta, sino un canal de pago exclusivo de Movistar Perú. Por lo tanto, para poder disfrutar de su programación se debe tener contratado Movistar TV.

Canal 8 (SD) de Movistar TV

Canal 708 (HD) de Movistar TV

¿Cómo ver Canal N en vivo online, los resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026?

Si quieres ver los resultados de las Elecciones Presidenciales en Perú 2026 en vivo online a través de la señal de Canal N, debes descargar Movistar TV App. Esta aplicación te permitirá ver Canal N en directo desde tu celular, PC o Smart TV. Ten en cuenta que necesitas usuario de cliente Movistar para poder usarla.