En Miami‑Dade, Hialeah y otros sectores con fuerte presencia hispana —desde el corredor de la US‑1 hasta la Calle Ocho— las vape shops y tiendas de conveniencia son puntos habituales de compra; ahora podrían ver cambios significativos en su oferta después de que la Legislatura de Florida aprobara por unanimidad la SB 432, conocida como “Meg’s Law” (ver texto del proyecto). La iniciativa ya superó ambas cámaras y está en manos del gobernador Ron DeSantis; si la firma o permite que entre en vigor sin vetarla, las disposiciones centradas en el óxido nitroso y la xilazina comenzarían a aplicarse el 1 de octubre de 2026. La norma no pretende eliminar usos legítimos del gas —como en la medicina, la odontología o la industria alimentaria—, sino restringir su venta desde locales con licencia para tabaco y vapeo, una medida que afectaría tanto a pequeños comerciantes del sur de la Florida como a cadenas que atienden a la comunidad latina.

¿QUÉ ES LA LEY SB 432 O “MEG’S LAW”?

La SB 432 fue promovida por el senador estatal Clay Yarborough y aprobada por votación unánime: 37-0 en el Senado y 111-0 en la Cámara. Es una respuesta legislativa a la creciente preocupación por el uso recreativo y peligroso de sustancias que no siempre están reguladas para consumo humano.

La iniciativa apunta principalmente a dos sustancias:

Xilazina (xylazine), conocida en la calle como “tranq”, un sedante veterinario que ha aparecido mezclado con opioides.

Óxido nitroso (nitrous oxide), conocido popularmente como “laughing gas”, “Galaxy Gas” o “whippets”, empleado recreativamente por inhalación.

Según sus promotores, la intención es limitar el acceso recreativo a estos productos y dar herramientas legales más fuertes para perseguir su venta y distribución ilícita.

Estos establecimientos tendrán nuevas restricciones para la venta de productos que contengan las dos sustancias peligrosas (Foto: AFP)

EL CAMBIO QUE IMPACTARÁ A VAPE SHOPS Y TIENDAS DE TABACO

El punto de mayor impacto comercial es la restricción sobre el óxido nitroso: si la SB 432 se convierte en ley, los negocios con licencia para vender productos de tabaco o nicotina no podrán vender ni distribuir productos que contienen óxido nitroso desde sus locales.

Así quedaría:

Actividad ¿Estaría permitida? Venta de óxido nitroso en vape shops No Distribución por empleados del local No Comercialización en tiendas con licencia de tabaco o nicotina No Venta para usos médicos Sí Venta para usos industriales Sí

SANCIONES Y CONSECUENCIAS PENALES

La norma establece consecuencias penales claras para el incumplimiento dentro de los establecimientos regulados.

Infracción Consecuencia Venta o distribución ilegal de óxido nitroso en establecimientos regulados Delito grave de tercer grado (third degree felony)

Eso implica que la ley alcanza tanto al propietario como a empleados que participen en la venta o distribución desde el local.

¿SE PROHIBIRÁ COMPLETAMENTE EL ÓXIDO NITROSO EN FLORIDA?

No. El proyecto de ley SB 432 no elimina el óxido nitroso del mercado por completo; contempla excepciones para usos legítimos:

Venta en supermercados y grocery stores autorizados.

Productos alimenticios que usan óxido nitroso como propelente (por ejemplo, algunas cremas batidas comerciales).

Usos médicos y hospitalarios.

Tratamientos odontológicos.

Aplicaciones industriales autorizadas.

En resumen, la intención es cerrar el acceso recreativo a través de determinados comercios, sin afectar aplicaciones médicas, dentales o industriales.

LA OTRA PARTE DE LA LEY: NUEVAS SANCIONES POR TRÁFICO DE XILAZINA

La SB 432 endurece penas por la distribución ilegal de xilazina, manteniendo su uso veterinario legítimo pero creando el delito específico de tráfico de xilazina.

Penas propuestas por tráfico de xilazina:

Cantidad involucrada Pena mínima obligatoria Entre 28 y 100 gramos 3 años de prisión Entre 100 y 200 gramos 7 años de prisión Más de 200 gramos 25 años de prisión

Además, las multas pueden alcanzar hasta US$500,000 en casos graves.

¿POR QUÉ SE LLAMA “MEG’S LAW”?

El nombre surge tras la muerte de una joven llamada Megan, un caso que impulsó a familiares y activistas a pedir controles más estrictos sobre la venta minorista de óxido nitroso. La iniciativa conectó con un movimiento más amplio que busca limitar el acceso recreativo a estas sustancias.

¿CUÁNDO ENTRARÍA EN VIGOR?

SB 432 ya superó el proceso legislativo y espera la decisión del gobernador Ron DeSantis. Si firma o permite que la ley entre en vigor sin firmarla, la mayoría de las disposiciones comenzarían el 1 de octubre de 2026.

RESUMEN RÁPIDO

Punto clave Qué establece Venta de óxido nitroso en vape shops Prohibida Venta en supermercados Permitida bajo excepciones Usos médicos y dentales Permitidos Creación del delito de tráfico de xilazina Sí Nuevas penas de prisión por tráfico Hasta 25 años Estado actual del proyecto Espera la decisión de Ron DeSantis Fecha prevista de entrada en vigor 1 de octubre de 2026

¿QUÉ DEBEN HACER COMERCIANTES Y CONSUMIDORES HISPANOS EN FLORIDA?

Dueños de vape shops y tiendas de tabaco: revisen sus inventarios y contratos con proveedores; consulten a su abogado o a la Florida Department of Business and Professional Regulation para adaptar licencias y evitar sanciones.

Empleados: eviten distribuir productos que contengan óxido nitroso desde locales regulados; la responsabilidad penal puede alcanzar a quienes participen en la venta.

Consumidores: si depende de estos productos por razones médicas o industriales, conserven la documentación que acredite el uso legal; para compras recreativas, la oferta en tiendas convencionales podría no verse afectada, pero la disponibilidad podría cambiar.

Comunidad hispana: manténganse informados a través de CLASificados locales, grupos comunitarios y clínicas, especialmente en áreas como Miami, Hialeah y Kissimmee donde la red de pequeñas tiendas es amplia.