Las selecciones de Países Bajos y Japón protagonizarán un gran partido este domingo 14 de junio, cuando se enfrenten por la Fecha 1 del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026. El escenario del encuentro será el AT&T Stadium. Para que no te pierdas el duelo, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.
¿A qué hora ver EN VIVO el Países Bajos vs. Japón en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 14 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 10:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Países Bajos vs. Japón?
Este domingo 14 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, FOX 4K, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio
- México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, tabii, ViX Mexico
- España: DAZN Spain, tabii
- Alemania: ORF eins, MagentaTV, tabii
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play
- Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, tabii, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Canal 5 Uruguay
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
- Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua