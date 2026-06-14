Las selecciones de Países Bajos y Japón protagonizarán un gran partido este domingo 14 de junio, cuando se enfrenten por la Fecha 1 del Grupo F de la Copa Mundial FIFA 2026. El escenario del encuentro será el AT&T Stadium. Para que no te pierdas el duelo, en esta nota te daré a conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Países Bajos vs. Japón en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 este domingo 14 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 4:00 pm

Estados Unidos (CT): 3:00 pm

Estados Unidos (MT): 2:00 pm

Estados Unidos (PT): 1:00 pm

España: 10:00 pm

México (CDMX): 2:00 pm

Puerto Rico: 4:00 pm

República Dominicana: 4:00 pm

Panamá: 3:00 pm

Costa Rica: 2:00 pm

El Salvador: 2:00 pm

Guatemala: 2:00 pm

Honduras: 2:00 pm

Nicaragua: 2:00 pm

Argentina: 5:00 pm

Brasil (Brasilia): 5:00 pm

Uruguay: 5:00 pm

Chile (Santiago): 4:00 pm

Paraguay: 5:00 pm

Bolivia: 4:00 pm

Venezuela: 4:00 pm

Ecuador: 3:00 pm

Perú: 3:00 pm

Colombia: 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Países Bajos vs. Japón?

Este domingo 14 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Países Bajos vs. Japón por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Network, FOX 4K, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio

México: Canal 5 Televisa, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, tabii, ViX Mexico

España: DAZN Spain, tabii

Alemania: ORF eins, MagentaTV, tabii

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play, Telefe Argentina, mitelefe, Flow Sports

Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Sky+, CazéTV, Vivo Play

Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Television, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, tabii, ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+, Canal 5 Uruguay

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+, Teleamazonas

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: Teletica Canal 7, TDMAX, FOX+

El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua