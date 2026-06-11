El Mundial de Fútbol FIFA 2026 se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y Nueva York será una de las ciudades con mayor ambiente futbolero de todo el torneo. Si vives en la Gran Manzana o estarás de visita durante la Copa del Mundo, seguro te has preguntado dónde ver los partidos en Nueva York por TV abierta y streaming, en español y en inglés. A continuación, te compartimos una guía práctica con las opciones principales para que no te pierdas los mejores encuentros del máximo certamen futbolístico.

11/06/2026.- ¿Dónde ver el Mundial 2026 en español? Revisa qué canal es Telemundo 47, cómo verlo gratis por TV abierta y las plataformas de streaming oficiales. FOTO DE ANDRESR PARA ISTOCK Y GETTY IMAGES

Canales en español para ver el Mundial 2026 en Nueva York: Telemundo y Universo

En Estados Unidos, los derechos de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 en español pertenecen al grupo Telemundo. Eso convierte a este canal en la opción clave para la comunidad latina en Nueva York.

Telemundo (señal abierta) Universo (canal de cable) Es la principal “casa” del Mundial en español en todo EE. UU. Complementa la cobertura de Telemundo con partidos adicionales. Transmitirá la gran mayoría de los partidos en TV abierta. Está disponible a través de proveedores de TV de paga (cable, satélite, IPTV). Se puede sintonizar gratis con antena OTA (over the air) en el área de Nueva York, sin necesidad de cable. Es una opción útil si quieres ver todos los encuentros y ya cuentas con un paquete de TV que incluya este canal.

Si tu prioridad es ver el Mundial 2026 gratis en español en Nueva York, lo más importante es asegurarte de tener una antena para recibir la señal abierta de Telemundo y revisar su guía de programación durante el torneo.

Canales en inglés para ver el Mundial 2026 en Nueva York: FOX y FS1

Para la transmisión en inglés, los derechos del Mundial 2026 en Estados Unidos están en manos de FOX Sports. En Nueva York, esto se traduce en dos canales clave:

FOX (señal abierta) FS1 (Fox Sports 1 – TV de paga) Transmite parte de los partidos del Mundial en inglés. Canal de cable/deporte donde se completa la cobertura del torneo. Se recibe gratis con antena OTA en Nueva York. Necesitarás una suscripción de TV paga (cable, satélite o servicio tipo live TV streaming) que incluya FS1 para ver los partidos que no pasan por FOX abierto. Suele emitir encuentros destacados, partidos de la selección de Estados Unidos y juegos de rondas decisivas. --

En resumen, si buscas ver el Mundial 2026 en inglés sin pagar suscripciones, enfócate en la señal abierta de FOX en Nueva York. Para tener acceso al calendario completo en inglés, necesitarás FS1 a través de un proveedor de TV de paga o un servicio de streaming con canales en vivo.

Streaming en español para ver el Mundial 2026 en Nueva York: Peacock y apps de Telemundo

Además de la TV tradicional, el Mundial 2026 estará disponible en streaming, ideal si ves los partidos en tu celular, tablet o Smart TV.

Peacock (en español) Apps y web de Telemundo Plataforma de streaming de NBC Universal. La app y el sitio de Telemundo suelen permitir ver la señal en vivo con login de TV de paga. Anunció que transmitirá los 104 partidos del Mundial en vivo en español. Si en tu casa ya tienen un paquete de cable que incluye Telemundo/Universo, normalmente podrás vincularlo para ver partidos en streaming sin costo adicional. Es la opción “todo en uno” si prefieres verlo todo online. -- Requiere suscripción, aunque en ocasiones puede ofrecer pruebas o promociones temporales. --

Streaming en inglés para ver el Mundial 2026 en Nueva York: opciones con canales en vivo

Si prefieres ver los partidos en inglés vía internet desde Nueva York, necesitarás una plataforma que incluya los canales FOX y FS1 dentro de su paquete de TV en vivo. Entre las opciones habituales están:

Opción 1 Opción 2 Servicios de live TV streaming (por ejemplo, Fubo, YouTube TV, Hulu + Live TV, etc.), siempre que incluyan FOX y FS1 en su paquete para el área de Nueva York. Apps oficiales de FOX Sports, que normalmente requieren validar una suscripción de TV paga para acceder al contenido en vivo.

Cabe aclarar que, aunque algunos servicios pueden ofrecer pruebas gratuitas por unos días, la transmisión del Mundial 2026 en streaming en inglés no es “gratis” de forma permanente: depende de tener una suscripción activa.

Los Ángeles tendrá condiciones climáticas favorables para el primer partido del Mundial 2026 en Estados Unidos. | Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP

TV abierta vs. streaming: qué te conviene en Nueva York para ver el Mundial 2026

Si quieres ver partidos gratis, enfócate en: Si quieres ver todos los partidos del Mundial 2026, considera: Telemundo (español, señal abierta con antena). Telemundo + Universo (TV en español con cable). FOX (inglés, señal abierta con antena). FOX + FS1 (TV en inglés con cable o live TV streaming). -- Peacock (todos los partidos en español por streaming).

Lo ideal para muchos hispanos en Nueva York será combinar TV abierta (Telemundo/FOX) para partidos clave y streaming (Peacock u otro servicio con FOX/FS1) para completar la experiencia.

Consejos prácticos para neoyorquinos para ver el Mundial 2026

A continuación, te compartimos algunos tips que te serán de utilidad para aprovechar al máximo tu experiencia mundialista:

Revisa la cobertura de tu edificio : muchos departamentos en Nueva York ya cuentan con antena comunitaria o facilitan la instalación de antenas internas para captar señales OTA.

: muchos departamentos en Nueva York ya cuentan con antena comunitaria o facilitan la instalación de antenas internas para captar señales OTA. Verifica tu proveedor de cable o fibra : antes del Mundial 2026, revisa que tu paquete incluya Telemundo, Universo, FOX y FS1, así como el acceso a las apps de las cadenas.

: antes del Mundial 2026, revisa que tu paquete incluya Telemundo, Universo, FOX y FS1, así como el acceso a las apps de las cadenas. Planifica por zonas horarias : todos los horarios de la Copa del Mundo en Estados Unidos se adaptarán al huso del Este (ET), así que los neoyorquinos verán los partidos con el horario oficial del torneo.

: todos los horarios de la Copa del Mundo en Estados Unidos se adaptarán al huso del Este (ET), así que los neoyorquinos verán los partidos con el horario oficial del torneo. Aprovecha los sports bars latinos: barrios como Queens, el Bronx y partes de Brooklyn suelen tener bares y restaurantes con ambiente futbolero que pondrán Telemundo, FOX y streaming del Mundial en pantallas grandes.

TL; DR de dónde ver todos los partidos del Mundial de Fútbol FIFA 2026 por TV abierta en Nueva York

Idioma Tipo de señal Canal principal Gratis por aire Cobertura indicada Español TV abierta Telemundo Sí 92 partidos en señal principal; total de 104 partidos entre Telemundo y Universo. Español TV paga Universo No 12 partidos adicionales. Inglés TV abierta FOX Sí Parte del calendario; los 104 partidos se reparten entre FOX y FS1, sin desglose exacto en abierto. Inglés TV paga FS1 No Resto de partidos para completar los 104 encuentros en inglés.