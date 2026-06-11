Arranca la Copa Mundial de Fútbol 2026 y California es una de las sedes principales de este certamen, donde se llevará a cabo la ceremonia de inauguración del viernes 12 de junio y albergará un total de 10 partidos en la fase de grupos y 4 partidos de las rondas finales hasta los cuartos de final. Por esta razón, el público local estará bastante enganchado con las transmisiones, motivo por el que te dejaré con la guía de canales para ver todos los partidos desde California de este Mundial 2026 .

¿Dónde ver los partidos del Mundial de Fútbol 2026 en California?

En California, así como en todo el resto del territorio de los Estados Unidos, son las mismas opciones en TV y Streaming para seguir todos los partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Aquí te dejo con la guía completa.

Canales TV en California: FOX (inglés) y Telemundo (español)

FOX (inglés) y Telemundo (español) Canales Streaming en California: FOX One (inglés), Fubo (inglés) y Peacock (español).

¿Qué partidos se juegan en California durante el Mundial de Fútbol 2026?

2 de junio - Estados Unidos vs. Paraguay a las 6:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood.

- Estados Unidos vs. Paraguay a las 6:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood. 13 de junio - Qatar vs. Suiza a las 3:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

- Qatar vs. Suiza a las 3:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara. 15 de junio - Irán vs. Nueva Zelanda a las 6:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood.

- Irán vs. Nueva Zelanda a las 6:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood. 16 de junio - Austria vs. Jordania a las 12:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

- Austria vs. Jordania a las 12:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara. 18 de junio - Suiza vs. Bosnia y Herzegovina a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood.

- Suiza vs. Bosnia y Herzegovina a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood. 19 de junio - Turquía vs. Paraguay a las 3:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

- Turquía vs. Paraguay a las 3:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara. 21 de junio - Bélgica vs. Irán a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood.

- Bélgica vs. Irán a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood. 22 de junio - Jordania vs. Argelia a las 12:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

- Jordania vs. Argelia a las 12:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara. 25 de junio - Turquía vs. Estados Unidos a las 7:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood.

- Turquía vs. Estados Unidos a las 7:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood. 25 de junio - Paraguay vs. Australia a las 7:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

- Paraguay vs. Australia a las 7:00 p.m. PT en el Levi’s Stadium de Santa Clara. 28 de junio - Dieciseisavos de final a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood.

- Dieciseisavos de final a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood. 1 de julio - Dieciseisavos de final (partido por definir) en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

- Dieciseisavos de final (partido por definir) en el Levi’s Stadium de Santa Clara. 2 de julio - Dieciseisavos de final a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood.

- Dieciseisavos de final a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood. 10 de julio - Cuartos de final a las 12:00 p.m. PT en el SoFi Stadium de Inglewood.