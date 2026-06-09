El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 pasa inevitablemente por Texas. Houston y Dallas serán sedes del torneo más grande en la historia del fútbol, pero la experiencia mundialista no se limitará a los estadios. Millones de aficionados seguirán cada partido desde casa gracias a una amplia oferta de televisión abierta y streaming.

Telemundo encabezará la cobertura en español, mientras que Universo y Peacock complementarán la transmisión de los 104 encuentros. Para la audiencia angloparlante, FOX y FS1 también formarán parte de la programación oficial. Esta guía explica dónde ver el Mundial 2026 desde cualquier ciudad de Texas.

TL;DR

📺 Telemundo transmitirá 92 partidos del Mundial 2026 en español.

🌎 Universo emitirá los 12 encuentros restantes.

⚽ Peacock ofrecerá los 104 partidos del torneo.

🏟️ Houston recibirá 7 partidos del Mundial.

🏟️ Dallas será sede de 9 encuentros, incluida una semifinal.

🇺🇸 FOX y FS1 transmitirán todos los partidos en inglés.

📱 También habrá opciones de streaming mediante Peacock, YouTube TV, Fubo y Hulu + Live TV.

¿Cómo ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Texas?

La principal alternativa para ver la Copa Mundial 2026 en español por televisión abierta será Telemundo. La cadena confirmó la transmisión de 92 partidos del campeonato, incluyendo encuentros de la fase de grupos, rondas eliminatorias y partidos de alto interés para la audiencia hispana.

Los 12 encuentros restantes se emitirán por Universo, mientras que Peacock ofrecerá acceso a los 104 partidos del torneo para los usuarios de los planes Premium y Premium Plus.

¿Cuántos partidos transmitirá Telemundo durante el Mundial 2026?

La cobertura de NBCUniversal estará distribuida de la siguiente manera:

Plataforma Partidos Telemundo 92 Universo 12 Peacock 104

Esto significa que los aficionados podrán seguir toda la competición en español a través del ecosistema de NBCUniversal.

¿Qué canal es Telemundo en Texas?

Los aficionados que quieran seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español podrán acceder a Telemundo mediante señal abierta, televisión por cable o satélite. A continuación, consulta los números de canal en las principales ciudades de Texas.

¿Qué canal es Telemundo en Austin?

Operador Canal Señal abierta 45.2 DIRECTV 406 y 407 Spectrum 55 Dish 835

¿Qué canal es Telemundo en Dallas?

Operador Canal Señal abierta 39 DIRECTV 406 y 407 Spectrum 10 Dish 835

¿Qué canal es Telemundo en El Paso?

Operador Canal Señal abierta 48 DIRECTV 406 y 407 Spectrum 11 Dish 835

¿Qué canal es Telemundo en Fort Worth?

Operador Canal Señal abierta 39 DIRECTV 406 y 407 Spectrum 10 Dish 835

¿Qué canal es Telemundo en Houston?

Operador Canal Señal abierta 47 DIRECTV 406 y 407 Xfinity 6 Dish 835

¿Qué canal es Telemundo en San Antonio?

Operador Canal Señal abierta 60 DIRECTV 406 y 407 Spectrum 17 Dish 835

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 en inglés?

FOX posee los derechos de transmisión en inglés de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

La distribución será la siguiente:

Canal Partidos FOX 70 FOX Sports 1 (FS1) 34

Entre ambos canales se emitirán los 104 encuentros del torneo.

Canales de FOX Sports 1 (FS1) en Texas

¿Qué canal es FS1 en Houston?

Operador Canal DirecTV 219 Dish 150 Xfinity 114

¿Qué canal es FS1 en Dallas y Fort Worth?

Operador Canal DirecTV 219 Dish 150 Spectrum 65

¿Qué canal es FS1 en Austin?

Operador Canal DirecTV 219 Dish 150 Spectrum 97

¿Qué canal es FS1 en San Antonio?

Operador Canal DirecTV 219 Dish 150 Spectrum 97

¿Qué canal es FS1 en El Paso?

Operador Canal DirecTV 219 Dish 150 Spectrum 97

Partidos destacados del Mundial 2026 para ver en Texas

La fase de grupos contará con varios encuentros de gran atractivo para la comunidad latina.

Fecha Partido Hora Texas (CT) 11 de junio México vs. Sudáfrica 3:00 p.m. 12 de junio Estados Unidos vs. Paraguay 11:00 p.m. 13 de junio Brasil vs. Marruecos 6:00 p.m. 16 de junio Argentina vs. Argelia 9:00 p.m. 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 4:00 p.m. 17 de junio Colombia vs. Uzbekistán 4:00 p.m. 18 de junio México vs. República de Corea 9:00 p.m. 22 de junio Argentina vs. Austria 6:00 p.m. 23 de junio Panamá vs. Croacia 6:00 p.m. 27 de junio Colombia vs. Portugal 6:30 p.m.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Houston?

Houston será una de las ciudades más activas del torneo y albergará siete encuentros.

Fecha Partido 14 de junio Alemania vs. Curazao 17 de junio Portugal vs. RD Congo 20 de junio Países Bajos vs. Suecia 23 de junio Portugal vs. Uzbekistán 26 de junio Cabo Verde vs. Arabia Saudita 29 de junio 1.º Grupo C vs. 2.º Grupo F 4 de julio Partido de octavos de final

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Dallas?

Dallas y Arlington recibirán algunos de los encuentros más atractivos de la competición, incluida una semifinal.

Fecha Partido 14 de junio Países Bajos vs. Japón 17 de junio Inglaterra vs. Croacia 22 de junio Argentina vs. Austria 25 de junio Japón vs. Suecia 27 de junio Jordania vs. Argentina 30 de junio 2.º Grupo E vs. 2.º Grupo I 3 de julio 2.º Grupo D vs. 2.º Grupo G 6 de julio Partido de octavos de final 14 de julio Semifinal

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Peacock?

Peacock será la única plataforma en español que ofrecerá los 104 partidos del campeonato.

La aplicación es compatible con:

Smart TV

Android TV

Google TV

Apple TV

Roku

Amazon Fire TV

iPhone

Android

Computadoras

Opciones de streaming para ver el Mundial 2026 en Texas

Los aficionados también podrán acceder a los partidos mediante servicios de televisión por internet.

Peacock

Fubo

YouTube TV

Hulu + Live TV

FOX One

Estas plataformas permiten seguir los encuentros desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Texas

¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en español en Texas?

Telemundo transmitirá 92 partidos y Universo los 12 restantes.

¿Dónde ver los 104 partidos en español?

Peacock ofrecerá acceso a todos los encuentros del torneo.

¿FOX transmitirá el Mundial 2026?

Sí. FOX emitirá 70 partidos y FS1 los 34 restantes.

¿Houston tendrá partidos del Mundial?

Sí. La ciudad albergará siete encuentros entre fase de grupos y rondas eliminatorias.

¿Dallas tendrá partidos del Mundial?

Sí. Dallas será sede de nueve partidos, incluida una de las semifinales.

¿Puedo ver el Mundial desde mi teléfono móvil?

Sí. Peacock, Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV cuentan con aplicaciones para dispositivos móviles.

Texas se prepara para vivir el Mundial desde las tribunas y desde casa

Pocos lugares tendrán tanta actividad durante la Copa Mundial 2026 como Texas. Entre los partidos programados en Houston y Dallas y la amplia cobertura disponible en español e inglés, los aficionados contarán con múltiples alternativas para seguir cada jornada del torneo. Ya sea por televisión abierta, cable o streaming, el estado estará en el centro de la conversación futbolística durante el verano más importante para el fútbol en Norteamérica.