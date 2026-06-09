El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 pasa inevitablemente por Texas. Houston y Dallas serán sedes del torneo más grande en la historia del fútbol, pero la experiencia mundialista no se limitará a los estadios. Millones de aficionados seguirán cada partido desde casa gracias a una amplia oferta de televisión abierta y streaming.
Telemundo encabezará la cobertura en español, mientras que Universo y Peacock complementarán la transmisión de los 104 encuentros. Para la audiencia angloparlante, FOX y FS1 también formarán parte de la programación oficial. Esta guía explica dónde ver el Mundial 2026 desde cualquier ciudad de Texas.
TL;DR
- 📺 Telemundo transmitirá 92 partidos del Mundial 2026 en español.
- 🌎 Universo emitirá los 12 encuentros restantes.
- ⚽ Peacock ofrecerá los 104 partidos del torneo.
- 🏟️ Houston recibirá 7 partidos del Mundial.
- 🏟️ Dallas será sede de 9 encuentros, incluida una semifinal.
- 🇺🇸 FOX y FS1 transmitirán todos los partidos en inglés.
- 📱 También habrá opciones de streaming mediante Peacock, YouTube TV, Fubo y Hulu + Live TV.
¿Cómo ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Texas?
La principal alternativa para ver la Copa Mundial 2026 en español por televisión abierta será Telemundo. La cadena confirmó la transmisión de 92 partidos del campeonato, incluyendo encuentros de la fase de grupos, rondas eliminatorias y partidos de alto interés para la audiencia hispana.
Los 12 encuentros restantes se emitirán por Universo, mientras que Peacock ofrecerá acceso a los 104 partidos del torneo para los usuarios de los planes Premium y Premium Plus.
¿Cuántos partidos transmitirá Telemundo durante el Mundial 2026?
La cobertura de NBCUniversal estará distribuida de la siguiente manera:
|Plataforma
|Partidos
|Telemundo
|92
|Universo
|12
|Peacock
|104
Esto significa que los aficionados podrán seguir toda la competición en español a través del ecosistema de NBCUniversal.
¿Qué canal es Telemundo en Texas?
Los aficionados que quieran seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español podrán acceder a Telemundo mediante señal abierta, televisión por cable o satélite. A continuación, consulta los números de canal en las principales ciudades de Texas.
¿Qué canal es Telemundo en Austin?
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|45.2
|DIRECTV
|406 y 407
|Spectrum
|55
|Dish
|835
¿Qué canal es Telemundo en Dallas?
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|39
|DIRECTV
|406 y 407
|Spectrum
|10
|Dish
|835
¿Qué canal es Telemundo en El Paso?
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|48
|DIRECTV
|406 y 407
|Spectrum
|11
|Dish
|835
¿Qué canal es Telemundo en Fort Worth?
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|39
|DIRECTV
|406 y 407
|Spectrum
|10
|Dish
|835
¿Qué canal es Telemundo en Houston?
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|47
|DIRECTV
|406 y 407
|Xfinity
|6
|Dish
|835
¿Qué canal es Telemundo en San Antonio?
|Operador
|Canal
|Señal abierta
|60
|DIRECTV
|406 y 407
|Spectrum
|17
|Dish
|835
¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 en inglés?
FOX posee los derechos de transmisión en inglés de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.
La distribución será la siguiente:
|Canal
|Partidos
|FOX
|70
|FOX Sports 1 (FS1)
|34
Entre ambos canales se emitirán los 104 encuentros del torneo.
Canales de FOX Sports 1 (FS1) en Texas
¿Qué canal es FS1 en Houston?
|Operador
|Canal
|DirecTV
|219
|Dish
|150
|Xfinity
|114
¿Qué canal es FS1 en Dallas y Fort Worth?
|Operador
|Canal
|DirecTV
|219
|Dish
|150
|Spectrum
|65
¿Qué canal es FS1 en Austin?
|Operador
|Canal
|DirecTV
|219
|Dish
|150
|Spectrum
|97
¿Qué canal es FS1 en San Antonio?
|Operador
|Canal
|DirecTV
|219
|Dish
|150
|Spectrum
|97
¿Qué canal es FS1 en El Paso?
|Operador
|Canal
|DirecTV
|219
|Dish
|150
|Spectrum
|97
Partidos destacados del Mundial 2026 para ver en Texas
La fase de grupos contará con varios encuentros de gran atractivo para la comunidad latina.
|Fecha
|Partido
|Hora Texas (CT)
|11 de junio
|México vs. Sudáfrica
|3:00 p.m.
|12 de junio
|Estados Unidos vs. Paraguay
|11:00 p.m.
|13 de junio
|Brasil vs. Marruecos
|6:00 p.m.
|16 de junio
|Argentina vs. Argelia
|9:00 p.m.
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|4:00 p.m.
|17 de junio
|Colombia vs. Uzbekistán
|4:00 p.m.
|18 de junio
|México vs. República de Corea
|9:00 p.m.
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|6:00 p.m.
|23 de junio
|Panamá vs. Croacia
|6:00 p.m.
|27 de junio
|Colombia vs. Portugal
|6:30 p.m.
¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Houston?
Houston será una de las ciudades más activas del torneo y albergará siete encuentros.
|Fecha
|Partido
|14 de junio
|Alemania vs. Curazao
|17 de junio
|Portugal vs. RD Congo
|20 de junio
|Países Bajos vs. Suecia
|23 de junio
|Portugal vs. Uzbekistán
|26 de junio
|Cabo Verde vs. Arabia Saudita
|29 de junio
|1.º Grupo C vs. 2.º Grupo F
|4 de julio
|Partido de octavos de final
¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Dallas?
Dallas y Arlington recibirán algunos de los encuentros más atractivos de la competición, incluida una semifinal.
|Fecha
|Partido
|14 de junio
|Países Bajos vs. Japón
|17 de junio
|Inglaterra vs. Croacia
|22 de junio
|Argentina vs. Austria
|25 de junio
|Japón vs. Suecia
|27 de junio
|Jordania vs. Argentina
|30 de junio
|2.º Grupo E vs. 2.º Grupo I
|3 de julio
|2.º Grupo D vs. 2.º Grupo G
|6 de julio
|Partido de octavos de final
|14 de julio
|Semifinal
¿Cómo ver el Mundial 2026 por Peacock?
Peacock será la única plataforma en español que ofrecerá los 104 partidos del campeonato.
La aplicación es compatible con:
- Smart TV
- Android TV
- Google TV
- Apple TV
- Roku
- Amazon Fire TV
- iPhone
- Android
- Computadoras
Opciones de streaming para ver el Mundial 2026 en Texas
Los aficionados también podrán acceder a los partidos mediante servicios de televisión por internet.
- Peacock
- Fubo
- YouTube TV
- Hulu + Live TV
- FOX One
Estas plataformas permiten seguir los encuentros desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.
FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Texas
¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en español en Texas?
Telemundo transmitirá 92 partidos y Universo los 12 restantes.
¿Dónde ver los 104 partidos en español?
Peacock ofrecerá acceso a todos los encuentros del torneo.
¿FOX transmitirá el Mundial 2026?
Sí. FOX emitirá 70 partidos y FS1 los 34 restantes.
¿Houston tendrá partidos del Mundial?
Sí. La ciudad albergará siete encuentros entre fase de grupos y rondas eliminatorias.
¿Dallas tendrá partidos del Mundial?
Sí. Dallas será sede de nueve partidos, incluida una de las semifinales.
¿Puedo ver el Mundial desde mi teléfono móvil?
Sí. Peacock, Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV cuentan con aplicaciones para dispositivos móviles.
Texas se prepara para vivir el Mundial desde las tribunas y desde casa
Pocos lugares tendrán tanta actividad durante la Copa Mundial 2026 como Texas. Entre los partidos programados en Houston y Dallas y la amplia cobertura disponible en español e inglés, los aficionados contarán con múltiples alternativas para seguir cada jornada del torneo. Ya sea por televisión abierta, cable o streaming, el estado estará en el centro de la conversación futbolística durante el verano más importante para el fútbol en Norteamérica.