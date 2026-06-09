HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 11/06/2026.- Guía para ver el Mundial 2026 en español desde Texas: canales de Telemundo, grilla por operador, mejores opciones de streaming y partidos en Houston y Dallas. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX SPORTS
HOUSTON, TEXAS (ESTADOS UNIDOS), 11/06/2026.- Guía para ver el Mundial 2026 en español desde Texas: canales de Telemundo, grilla por operador, mejores opciones de streaming y partidos en Houston y Dallas. FOTO DE NOÉ YACTAYO PARA GESTIÓN MIX SPORTS
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 pasa inevitablemente por Texas. Houston y Dallas serán sedes del torneo más grande en la historia del fútbol, pero la experiencia mundialista no se limitará a los estadios. Millones de aficionados seguirán cada partido desde casa gracias a una amplia oferta de televisión abierta y streaming.

Telemundo encabezará la cobertura en español, mientras que Universo y Peacock complementarán la transmisión de los 104 encuentros. Para la audiencia angloparlante, FOX y FS1 también formarán parte de la programación oficial. Esta guía explica dónde ver el Mundial 2026 desde cualquier ciudad de Texas.

TL;DR

  • 📺 Telemundo transmitirá 92 partidos del Mundial 2026 en español.
  • 🌎 Universo emitirá los 12 encuentros restantes.
  • ⚽ Peacock ofrecerá los 104 partidos del torneo.
  • 🏟️ Houston recibirá 7 partidos del Mundial.
  • 🏟️ Dallas será sede de 9 encuentros, incluida una semifinal.
  • 🇺🇸 FOX y FS1 transmitirán todos los partidos en inglés.
  • 📱 También habrá opciones de streaming mediante Peacock, YouTube TV, Fubo y Hulu + Live TV.

¿Cómo ver gratis los partidos del Mundial 2026 en Texas?

La principal alternativa para ver la Copa Mundial 2026 en español por televisión abierta será Telemundo. La cadena confirmó la transmisión de 92 partidos del campeonato, incluyendo encuentros de la fase de grupos, rondas eliminatorias y partidos de alto interés para la audiencia hispana.

Los 12 encuentros restantes se emitirán por Universo, mientras que Peacock ofrecerá acceso a los 104 partidos del torneo para los usuarios de los planes Premium y Premium Plus.

¿Cuántos partidos transmitirá Telemundo durante el Mundial 2026?

La cobertura de NBCUniversal estará distribuida de la siguiente manera:

PlataformaPartidos
Telemundo92
Universo12
Peacock104

Esto significa que los aficionados podrán seguir toda la competición en español a través del ecosistema de NBCUniversal.

¿Qué canal es Telemundo en Texas?

Los aficionados que quieran seguir la Copa Mundial de la FIFA 2026 en español podrán acceder a Telemundo mediante señal abierta, televisión por cable o satélite. A continuación, consulta los números de canal en las principales ciudades de Texas.

¿Qué canal es Telemundo en Austin?

OperadorCanal
Señal abierta45.2
DIRECTV406 y 407
Spectrum55
Dish835

¿Qué canal es Telemundo en Dallas?

OperadorCanal
Señal abierta39
DIRECTV406 y 407
Spectrum10
Dish835

¿Qué canal es Telemundo en El Paso?

OperadorCanal
Señal abierta48
DIRECTV406 y 407
Spectrum11
Dish835

¿Qué canal es Telemundo en Fort Worth?

OperadorCanal
Señal abierta39
DIRECTV406 y 407
Spectrum10
Dish835

¿Qué canal es Telemundo en Houston?

OperadorCanal
Señal abierta47
DIRECTV406 y 407
Xfinity6
Dish835

¿Qué canal es Telemundo en San Antonio?

OperadorCanal
Señal abierta60
DIRECTV406 y 407
Spectrum17
Dish835

¿Dónde ver todos los partidos del Mundial 2026 en inglés?

FOX posee los derechos de transmisión en inglés de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos.

La distribución será la siguiente:

CanalPartidos
FOX70
FOX Sports 1 (FS1)34

Entre ambos canales se emitirán los 104 encuentros del torneo.

Canales de FOX Sports 1 (FS1) en Texas

¿Qué canal es FS1 en Houston?

OperadorCanal
DirecTV219
Dish150
Xfinity114

¿Qué canal es FS1 en Dallas y Fort Worth?

OperadorCanal
DirecTV219
Dish150
Spectrum65

¿Qué canal es FS1 en Austin?

OperadorCanal
DirecTV219
Dish150
Spectrum97

¿Qué canal es FS1 en San Antonio?

OperadorCanal
DirecTV219
Dish150
Spectrum97

¿Qué canal es FS1 en El Paso?

OperadorCanal
DirecTV219
Dish150
Spectrum97

Partidos destacados del Mundial 2026 para ver en Texas

La fase de grupos contará con varios encuentros de gran atractivo para la comunidad latina.

FechaPartidoHora Texas (CT)
11 de junioMéxico vs. Sudáfrica3:00 p.m.
12 de junioEstados Unidos vs. Paraguay11:00 p.m.
13 de junioBrasil vs. Marruecos6:00 p.m.
16 de junioArgentina vs. Argelia9:00 p.m.
17 de junioInglaterra vs. Croacia4:00 p.m.
17 de junioColombia vs. Uzbekistán4:00 p.m.
18 de junioMéxico vs. República de Corea9:00 p.m.
22 de junioArgentina vs. Austria6:00 p.m.
23 de junioPanamá vs. Croacia6:00 p.m.
27 de junioColombia vs. Portugal6:30 p.m.

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Houston?

Houston será una de las ciudades más activas del torneo y albergará siete encuentros.

FechaPartido
14 de junioAlemania vs. Curazao
17 de junioPortugal vs. RD Congo
20 de junioPaíses Bajos vs. Suecia
23 de junioPortugal vs. Uzbekistán
26 de junioCabo Verde vs. Arabia Saudita
29 de junio1.º Grupo C vs. 2.º Grupo F
4 de julioPartido de octavos de final

¿Qué partidos del Mundial 2026 se jugarán en Dallas?

Dallas y Arlington recibirán algunos de los encuentros más atractivos de la competición, incluida una semifinal.

FechaPartido
14 de junioPaíses Bajos vs. Japón
17 de junioInglaterra vs. Croacia
22 de junioArgentina vs. Austria
25 de junioJapón vs. Suecia
27 de junioJordania vs. Argentina
30 de junio2.º Grupo E vs. 2.º Grupo I
3 de julio2.º Grupo D vs. 2.º Grupo G
6 de julioPartido de octavos de final
14 de julioSemifinal

¿Cómo ver el Mundial 2026 por Peacock?

Peacock será la única plataforma en español que ofrecerá los 104 partidos del campeonato.

La aplicación es compatible con:

  • Smart TV
  • Android TV
  • Google TV
  • Apple TV
  • Roku
  • Amazon Fire TV
  • iPhone
  • Android
  • Computadoras

Opciones de streaming para ver el Mundial 2026 en Texas

Los aficionados también podrán acceder a los partidos mediante servicios de televisión por internet.

  • Peacock
  • Fubo
  • YouTube TV
  • Hulu + Live TV
  • FOX One

Estas plataformas permiten seguir los encuentros desde dispositivos móviles, computadoras y televisores inteligentes.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre la transmisión del Mundial 2026 en Texas

¿Qué canal transmite el Mundial 2026 en español en Texas?

Telemundo transmitirá 92 partidos y Universo los 12 restantes.

¿Dónde ver los 104 partidos en español?

Peacock ofrecerá acceso a todos los encuentros del torneo.

¿FOX transmitirá el Mundial 2026?

Sí. FOX emitirá 70 partidos y FS1 los 34 restantes.

¿Houston tendrá partidos del Mundial?

Sí. La ciudad albergará siete encuentros entre fase de grupos y rondas eliminatorias.

¿Dallas tendrá partidos del Mundial?

Sí. Dallas será sede de nueve partidos, incluida una de las semifinales.

¿Puedo ver el Mundial desde mi teléfono móvil?

Sí. Peacock, Fubo, YouTube TV y Hulu + Live TV cuentan con aplicaciones para dispositivos móviles.

Texas se prepara para vivir el Mundial desde las tribunas y desde casa

Pocos lugares tendrán tanta actividad durante la Copa Mundial 2026 como Texas. Entre los partidos programados en Houston y Dallas y la amplia cobertura disponible en español e inglés, los aficionados contarán con múltiples alternativas para seguir cada jornada del torneo. Ya sea por televisión abierta, cable o streaming, el estado estará en el centro de la conversación futbolística durante el verano más importante para el fútbol en Norteamérica.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 13 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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