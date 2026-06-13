El último juego que se vivirá en la jornada del sábado 13 de junio será Australia vs. Turquía, que se disputará desde el Estadio BC Place de Vancouver en British Columbia, Canadá. Este encuentro es válido por el Grupo D, donde en la jornada del viernes se enfrentaron Estados Unidos y Paraguay, los que completan este grupo. A continuación, te dejo con los horarios y canales para ver la transmisión minuto a minuto de este partido por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

¿A qué hora juega Australia vs. Turquía por la Copa Mundial de Fútbol 2026?

La transmisión del juego de Australia vs. Turquía iniciará a partir de las 10:00 p.m. Ciudad de México o desde las 12:00 a.m. Tiempo del Este en Estados Unidos. Aquí te dejo con más horarios para seguir este enfrentamiento por la Jornada 1 del Grupo D de esta Copa Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 1:00 a.m. (domingo 14)

1:00 a.m. (domingo 14) Bolivia: 12:00 a.m. (domingo 14)

12:00 a.m. (domingo 14) Colombia: 11.00 p.m.

11.00 p.m. Perú: 11.00 p.m.

11.00 p.m. Paraguay: 1:00 a.m. (domingo 14)

1:00 a.m. (domingo 14) Uruguay: 1:00 a.m. (domingo 14)

1:00 a.m. (domingo 14) Venezuela: 12:00 a.m. (domingo 14)

12:00 a.m. (domingo 14) Chile: 12:00 a.m. (domingo 14)

12:00 a.m. (domingo 14) España: 6:00 a.m. (domingo 14)

¿Qué canal transmite Australia vs. Turquía EN VIVO por el Mundial 2026?

La transmisión del partido de Australia vs. Turquía EN VIVO y EN DIRECTO se verá desde México únicamente por la señal de ViX Premium en streaming, mientras que en Estados Unidos será a través de FS1 en inglés y Telemundo en español . Estas son las opciones que tendrás para seguir este juego desde alguno de estos países.

Australia vs. Turquía: posibles alineaciones

Selección de Australia : Mathew Ryan; Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O’Neill; Martin Boyle, Cristian Volpato, Nestory Irankunda; Kusini Yengi.

: Mathew Ryan; Nathaniel Atkinson, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich; Jackson Irvine, Aiden O’Neill; Martin Boyle, Cristian Volpato, Nestory Irankunda; Kusini Yengi. Selección de Turquía: Uğurcan Çakır; Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu; Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü; Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu; Barış Alper Yılmaz.

Horario, TV y dónde ver Australia vs. Turquía en vivo por el Mundial 2026

Fecha: Sábado 13 de junio de 2026

Sábado 13 de junio de 2026 Lugar: Estadio BC Place de Vancouver, Canadá

Estadio BC Place de Vancouver, Canadá Horario: 10:00 p.m. CDMX / 12:00 a.m. ET

10:00 p.m. CDMX / 12:00 a.m. ET Canal TV y Streaming: ViX Premium (México) / FS1 y Telemundo (USA)