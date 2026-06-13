Por la Fecha 1 del Grupo C del Mundial de Fútbol 2026, se enfrentará las selecciones de Haití y Escocia en el Gillette Stadium, este sábado 13 de junio. Debido a ello, aquí podrás conocer a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Haití vs. Escocia por el Mundial de Fútbol 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Haití vs. Escocia en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Haití vs. Escocia por la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 13 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 9:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Haití vs. Escocia?

Este sábado 13 de junio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Haití vs. Escocia por la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: FOX Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Fútbol de Primera Radio

México: ViX Mexico

España: DAZN Spain

Alemania: Das Erste, MagentaTV

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Brasil: CazéTV

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Costa Rica: FOX

El Salvador: Tigo Sports El Salvador, FOX

Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, FOX