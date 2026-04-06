Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), señaló este domingo que dicho organismo tendrá para la medianoche los resultados de las Elecciones Generales 2026 al 60% en su portal web.

“Vamos a replegar material electoral presidencial, actas presidenciales hacia nuestros centros de cómputo para poder entregar primero el resultado presidencial, luego senadores y luego diputados y Parlamento Andino. Nosotros esperamos tener alrededor del 60% del resultado presidencial procesado a la medianoche del mismo día de la elección”, sostuvo a RPP desde La Libertad.

Respecto de los resultados oficiales, el titular de ONPE reiteró que estos estarán disponibles desde las cinco de la tarde y se actualizarán cada 15 minutos.

¿Cuándo estarán los resultados al 100%?

Corvetto sostuvo que no podía señalar cuándo se podría tener resultados al 100 %, debido a que puede haber actas observadas que tendrán que ser revisadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Podríamos decirles que vamos a replegar material seguramente hasta el miércoles o jueves desde el exterior (…) En el caso de la selva son porcentajes más pequeños, por supuesto, pero eso no significa que vayamos a tener al miércoles el 100 % del resultado”, dijo.

Piero Corvetto sostuvo que no podía señalar cuándo se podría tener resultados al 100 %, debido a que puede haber actas observadas que tendrán que ser revisadas por el JNE. Fotos: César Campos/@photo.gec

“Si hay actas con inconsistencias, actas observadas eso va a requerir que vaya al Jurado, el Jurado tiene que hacer un trabajo jurisdiccional con las actas y de ser necesario un reconteo, eso también toma un tiempo”, añadió.

Asimismo, sostuvo que las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) ya están desplegando el material que será utilizado en los comicios del domingo 12 de abril, a nivel nacional y en el exterior en coordinación con Cancillería.