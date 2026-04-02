Durante el feriado largo por Semana Santa, miles de ciudadanos aprovechan para viajar, visitar a sus familiares o participar en actividades religiosas. En medio de estas celebraciones, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) insta a los peruanos a cuidar su Documento Nacional de Identidad (DNI), cuya pérdida puede generar inconvenientes y retrasos en trámites importantes.

Asimismo, la entidad registral recuerda que las Elecciones Generales 2026 están próximas, por lo que los ciudadanos deben contar con su documento de identidad para ejercer su derecho al voto, ya sea vigente ó vencido.

Cabe indicar que, el Reniec emitió dos resoluciones que autorizan el uso del DNI vencido, en cualquiera de sus versiones (amarillo, azul o electrónico), para sufragar el domingo 12 de abril.

Reniec sobre la importancia de cuidar el DNI

El Reniec resalta que el DNI es el principal documento de identificación, debido a que permite realizar trámites bancarios, viajes, compras y, en general, cualquier gestión que requiera acreditar la identidad del ciudadano. Durante Semana Santa, cuando aumenta el flujo de personas en terminales, carreteras y espacios públicos, también se incrementa el riesgo de pérdida o robo.

Ante esta situación, la institución advierte que la pérdida del DNI no solo genera un gasto adicional por su reposición, sino que también implica tiempo para realizar el trámite e incluso el riesgo de un uso indebido por parte de terceros. Por ello, recomienda adoptar medidas preventivas para su cuidado.

Recomendaciones de Reniec evitar perder el DNI

Si los ciudadanos tienen previsto viajar o salir durante Semana Santa, el Reniec recomienda lo siguiente:

● Guardar el DNI en un lugar seguro: Utilizar billeteras o compartimentos con cierre. Se debe evitar llevarlo en bolsillos traseros o de fácil acceso.

● No exponerlo innecesariamente: Mostrar el DNI solo cuando sea indispensable.

● Mantenerlo separado de objetos de valor: Conservar el documento aparte del dinero o de las tarjetas reduce el riesgo de pérdida total en caso de robo.

● Contar con una copia digital: Guardar una fotografía del DNI en el celular o en el correo electrónico para casos de emergencia.

Guardar el DNI en un lugar seguro: Utilizar billeteras o compartimentos con cierre. Se debe evitar llevarlo en bolsillos traseros o de fácil acceso. (Fuente: RENIEC)

Reniec atenderá durante feriados de Semana Santa

El Reniec informa que, durante los feriados de Semana Santa, atenderá en diversas agencias de Lima y de diferentes regiones del Perú, para la entrega exclusiva de DNI que ya fueron tramitados y que se encuentran al 100 % listos para su recojo.

A través de este ENLACE (https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d_hK0xvz5n2gjQb7taPa7qTEbti3MIPC/edit?usp=drivesdk&ouid=106576073094156017596&rtpof=true&sd=true) los ciudadanos pueden conocer todas las sedes del Reniec que estarán abiertas al público durante el jueves y viernes Santo, además durante sábado de Gloria y Domingo de Resurrección, destinadas para la entrega de DNI.

Cabe precisar que actualmente se registran más de 770,000 documentos pendientes de recojo a nivel nacional.