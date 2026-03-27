El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) amplió el beneficio de emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico por primera vez a un costo de S/30 hasta el 31 de diciembre del 2026, con la finalidad de que todos los ciudadanos cuenten con su documento actualizado y vigente, y puedan utilizarlo para realizar diversos trámites legales, bancarios, comerciales, entre otros.

Esta campaña también incluye a los menores de edad, quienes pueden obtener el primer DNI electrónico a un costo de S/16. Cabe resaltar que, la entidad registral dejó de emitir el DNI azul y amarillo; por lo tanto, los menores y adultos obtendrán el último documento emitido por la institución: el 3.0, que tiene una vigencia de 10 años para adultos y de 3 años para menores hasta los 12 años de edad.

¿Cómo realizar el trámite?

Los ciudadanos podrán obtener el DNI electrónico 3.0 por primera vez a un costo de S/30 con el código 02121, ya sea por inscripción, renovación, duplicado o actualización de datos. Esta gestión lo pueden realizar a través de la página oficial de la entidad y pagar el trámite por medio de Yape, agentes BCP, Banco de la Nación o págalo.pe.

Es así como los peruanos tendrán el documento de identidad que cuenta con 64 elementos de seguridad tanto en la tarjeta elaborada con policarbonato, así como en el chip criptográfico. Además, cuenta con un código QR para la verificación automática en diversas plataformas digitales y físicas, y con certificados digitales para la firma electrónica.

DNI azul y amarillo no pierden vigencia

La entidad registral precisó que, a pesar de que ya no emiten el DNI azul y amarillo, estos mantienen su vigencia y validez hasta la fecha de caducidad. Es decir, los ciudadanos aún pueden seguir utilizando estos documentos para realizar cualquier tipo de trámite.

Ante ello, exhortó a las instituciones públicas y privadas no exigir a los ciudadanos la obligatoriedad de tener un DNI electrónico o realizar el trámite para obtener uno nuevo si ya cuentan con el DNI azul o amarillo vigente.

Adultos mayores con DNI azul que no caduca

Reniec señaló que las personas mayores que tienen el DNI azul con la anotación “no caduca”, deben considerar que si este documento continúa vigente es válido para trámites y la participación en procesos electorales. Por lo tanto, no es necesario realizar su cambio.