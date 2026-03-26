La jornada se desarrollará este viernes 27 de marzo en el Rímac y el sábado 28 de marzo en Villa El Salvador. (Fuente: RENIEC)
La jornada se desarrollará este viernes 27 de marzo en el Rímac y el sábado 28 de marzo en Villa El Salvador. (Fuente: RENIEC)
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Redacción Gestión
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El anunció la realización de la campaña “Entregatón de DNI”, una iniciativa orientada a entregar documentos de identidad tramitados previamente en campañas gratuitas dirigidas a poblaciones vulnerables de Lima.

La jornada se desarrollará este viernes 27 de marzo en el Rímac y el sábado 28 de marzo en Villa El Salvador, en el horario de 9:00 a.m. a 2:00 p.m., con el objetivo de reducir el número de que aún no han sido recogidos por los ciudadanos.

Según la entidad, la campaña responde a la identificación de un volumen significativo de documentos pendientes de entrega, lo que impide que los beneficiarios culminen su proceso de identificación y accedan plenamente a servicios públicos y derechos ciudadanos.

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Puntos de entrega

En el Rímac, la entrega se realizará en Jr. Chiclayo 591 (Local Municipal Compromiso 1) el viernes 27 de marzo. En tanto, en Villa El Salvador, la campaña tendrá lugar el sábado 28 en la Villa del Adulto Mayor, sector 3, Grupo 8.

Reniec precisó que la entrega se efectuará únicamente en el mismo distrito donde se realizó el trámite original.

La “Entregatón” está dirigida a personas que realizaron gestiones de durante campañas gratuitas desarrolladas entre 2025 y 2026 en ambos distritos, principalmente en sectores vulnerables.

El DNI es un documento clave para emitir tu voto en estas elecciones.
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Antes de acudir, la entidad recomienda a los ciudadanos verificar si su documento se encuentra listo al 100% para su recojo a través de sus canales oficiales. Solo en ese caso deberán acercarse al punto correspondiente en la fecha indicada.

La campaña cobra especial relevancia en el contexto de las , ya que contar con el DNI vigente es requisito indispensable para ejercer el derecho al voto.

Además, Reniec subrayó que esta iniciativa contribuye a la inclusión electoral, facilitando la participación de ciudadanos en condición de vulnerabilidad, no solo en los comicios generales, sino también en procesos posteriores como las elecciones regionales, municipales y de autoridades de centros poblados.

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