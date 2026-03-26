El candidato presidencial de Unidad Nacional, Roberto Chiabra León, planteó el uso de brigadas policiales militares para recuperar el control territorial frente a la criminalidad, durante su participación en la tercera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones rumbo a las Elecciones 2026.

Durante el bloque de seguridad ciudadana, el exministro de Defensa sostuvo que el país atraviesa un momento de violencia excepcional que obliga a aplicar medidas extraordinarias, por lo que, de llegar al Gobierno, dispondría que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas asuma el comando y control estratégico de las operaciones contra las organizaciones criminales.

En ese sentido, propuso establecer zonas de responsabilidad en cada distrito del país con presencia permanente de efectivos de la Policía, serenazgo y policía militar, con el objetivo de recuperar el control territorial en las zonas más afectadas por la delincuencia y la extorsión. Según explicó, estas brigadas estarían conformadas por personal con experiencia en operaciones de control territorial, incluso en misiones internacionales.

“Eso es lo que vamos a cambiar con las zonas de responsabilidad. Ahí van a estar las brigadas de policías militar con personal calificado que ha trabajado en operaciones de control en Haití”, manifestó.

Asimismo, planteó reforzar el control de fronteras y aislar los penales como parte de la estrategia para debilitar a las organizaciones criminales, lo que incluiría el bloqueo de celulares en las cárceles y restricciones al ingreso de bienes que puedan ser utilizados para sostener las redes delictivas desde los centros penitenciarios.

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El candidato también señaló que uno de los principales problemas en la lucha contra la criminalidad es la falta de coordinación entre la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el INPE, por lo que planteó romper ese “divorcio institucional” y establecer un trabajo articulado, además de implementar programas de protección para jueces y fiscales que enfrentan a organizaciones criminales.

“Con la inteligencia policial vamos a hacer trabajos puntuales: cordón territorial con los soldados y operaciones de allanamiento con los fiscales y policías, así los vamos a ir degradando y desarticulando”, sostuvo.

En otro momento, advirtió que la extorsión no solo genera pérdidas económicas, sino también un fuerte impacto psicológico en las familias y pequeños empresarios, por lo que sostuvo que el Estado debe recuperar el control territorial y la autoridad para enfrentar a las bandas criminales con mayor firmeza.