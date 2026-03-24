El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que presentará una denuncia penal por difamación contra el también candidato a la Presidencia de la República, Fernando Olivera, del Frente de la Esperanza, por las acusaciones que lanzó durante el debate presidencial la noche del lunes.

Como se recuerda, durante la primera jornada de los debates presidenciales organizado por el JNE, Olivera afirmó que APP es una “organización criminal” liderada por Acuña Peralta, a quien acusó de tener supuestos vínculos con el narcotráfico.

“Usted lidera una organización criminal llamada Alianza Para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse con los narcotraficantes, con los Sánchez Paredes, de los cuales se le acusa de ser testaferro y a partir de ahí usar la universidad como lavandería”, indicó el líder del Frente de la Esperanza.

Además, criticó la gestión de Acuña como gobernador regional de La Libertad y le acusó de utilizar a la universidad César Vallejo (UCV) como una “lavandería”. “Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos, si es que no concurren a sus mítines”, agregó Olivera.

Intenso momento el que se vivió entre Fernando Olivera y César Acuña durante el debate presidencial, la noche del lunes. Foto: Captura TV.

Acuña responde

Tras las expresiones de Olivera en el debate, César Acuña anunció que presentará una denuncia penal en su contra.

“Ante las falsas acusaciones de Fernando Olivera en el debate presidencial, he dispuesto que mi equipo legal presente una denuncia penal por difamación” , escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

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“El agravio a mi honor, imagen y buena reputación y la de mi familia no quedará impune. Mi patrimonio se ha construido con trabajo, esfuerzo y educación. La verdad prevalecerá y la ley se impondrá”, añadió.