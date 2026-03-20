La Contraloría General de la República determinó que durante la gestión de César Acuña como gobernador regional de La Libertad se provocó un perjuicio de 2 millones 300 mil soles al Estado por presuntas irregularidades en el programa Procompite 2023.

“Conllevó al perjuicio económico de 2 millones 306 mil 438 soles por la adquisición de bienes y prestación de servicios durante la fase de ejecución del proceso concursable Procompite 2023”, se lee en el documento presentado por la Unidad de Investigación de América Multimedia y Canal N.

El programa Procompite 2023 estaba destinado a financiar maquinaria, equipamiento y planos de negocio con un presupuesto de 25 millones de soles, pero detrás del programa se habría armado un sistema de cobros indebidos, tal y como lo denunció en agosto de 2025 el dominical Cuarto Poder.

“Se advierte la existencia de indicios sobre los presuntos cobros irregulares en el marco de Procompite 2023, los cuales habrían sido exigidos a diversos empresarios con la finalidad de asegurar la aprobación de su plan de negocio y posterior declaración como ganadores de dicho proceso”, se indica en el documento.

Según el reporte, 5 funcionarios del Gobierno Regional de La Libertad aparecen con presunta responsabilidad penal por estos hechos.

Entre ellos figura Juan José Fort Cabrera, exgerente regional de la Producción y excoordinador político del partido de César Acuña en Trujillo.

El informe señala que, pese a los anuncios públicos de expulsión hechos por el propio líder de Alianza para el Progreso, Fort Cabrera aún aparece como militante.

Además, el informe indica que las irregularidades no se limitan a los cobros indebidos, sino que se extienden a la forma en que se conduce todo el proceso.

El comité evaluador, pieza importante en la selección de ganadores, habría permitido que 74 de los 75 proyectos ganadores fueran admitidos pese a incumplir los 14 requisitos mínimos exigidos.

Asimismo, el informe detalló que se modificaron, sin sustento, los puntajes otorgados por los especialistas en los protocolos auxiliares de elegibilidad técnica, lo que permitió que proyectos que no debían avanzar pasaran a la siguiente etapa.