Contraloría detecta perjuicio de 2.3 millones de soles en gestión de César Acuña en La Libertad. Foto: GEC
Contraloría detecta perjuicio de 2.3 millones de soles en gestión de César Acuña en La Libertad. Foto: GEC
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por presuntas irregularidades en el programa Procompite 2023.

“Conllevó al perjuicio económico de 2 millones 306 mil 438 soles por la adquisición de bienes y prestación de servicios durante la fase de ejecución del proceso concursable Procompite 2023”, se lee en el documento presentado por la Unidad de Investigación de América Multimedia y Canal N.

El programa Procompite 2023 estaba destinado a financiar maquinaria, equipamiento y planos de negocio con un presupuesto de 25 millones de soles, pero detrás

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“Se advierte la existencia de indicios sobre los presuntos cobros irregulares en el marco de Procompite 2023, los cuales habrían sido exigidos a diversos empresarios con la finalidad de asegurar la aprobación de su plan de negocio y posterior declaración como ganadores de dicho proceso”, se indica en el documento.

Según el reporte,

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Entre ellos figura Juan José Fort Cabrera, exgerente regional de la Producción y excoordinador político del partido de César Acuña en Trujillo.

El informe señala que, pese a los anuncios públicos de expulsión hechos por el propio líder de Alianza para el Progreso, Fort Cabrera aún aparece como militante.

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Además, el informe indica que las irregularidades no se limitan a los cobros indebidos, sino que se extienden a la forma en que se conduce todo el proceso.

fueran admitidos pese a incumplir los 14 requisitos mínimos exigidos.

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Asimismo, el informe detalló que se modificaron, sin sustento, los puntajes otorgados por los especialistas en los protocolos auxiliares de elegibilidad técnica, lo que permitió que proyectos que no debían avanzar pasaran a la siguiente etapa.

La entidad informó que el perjuicio se detectó en el programa Procompite 2023 de La Libertad. (Foto: Grupo El Comercio)
La entidad informó que el perjuicio se detectó en el programa Procompite 2023 de La Libertad. (Foto: Grupo El Comercio)

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