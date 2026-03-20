Aprueban nombramiento de profesores contratados en institutos y escuelas de educación superior. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación,

Con 73 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, el parlamento aprobó en primera instancia el proyecto de ley propone modificar

Tras esta aprobación, la normativa continuará su trámite hacia una segunda votación, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, transcurridos 7 días calendario.

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La normativa tiene con el objetivo fortalecer la carrera pública del docente, así como establecer el plazo de cumplimiento del requisito de grado de maestro y reconocer el tiempo de servicios, según indica el dictamen.

“En cuanto al requisito de grado de maestro, establecido en el párrafo 69.2 del citado artículo, los docentes tienen un plazo perentorio de cinco años para obtenerlo, contados desde la fecha de su nombramiento. El incumplimiento de este requisito esencial sobrevenido constituye causal de término de la relación laboral”, señala la modificación del artículo 1 de la Ley 32086.

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En noviembre de 2025,

Cabe precisar que esta normativa aprobada recayó en los proyectos de ley 11196, 11328, 12378, 12839, 13072 y 13250 respectivamente.

La normativa tiene con el objetivo fortalecer la carrera pública del docente, así como establecer el plazo de cumplimiento del requisito de grado de maestro y reconocer el tiempo de servicios. Foto: Congreso.
La normativa tiene con el objetivo fortalecer la carrera pública del docente, así como establecer el plazo de cumplimiento del requisito de grado de maestro y reconocer el tiempo de servicios. Foto: Congreso.

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