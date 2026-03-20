El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, la iniciativa legislativa que dispone el nombramiento de docentes contratados en los institutos y escuelas de educación superior.

Con 73 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, el parlamento aprobó en primera instancia el proyecto de ley propone modificar la ley que dispone el nombramiento extraordinario de los docentes contratados en los institutos y escuelas de educación superior tecnológica, artísticas, de folklore, de música y pedagógicos públicos.

Tras esta aprobación, la normativa continuará su trámite hacia una segunda votación, de conformidad con el artículo 78 del Reglamento del Congreso de la República, transcurridos 7 días calendario.

La normativa tiene con el objetivo fortalecer la carrera pública del docente, así como establecer el plazo de cumplimiento del requisito de grado de maestro y reconocer el tiempo de servicios, según indica el dictamen.

“En cuanto al requisito de grado de maestro, establecido en el párrafo 69.2 del citado artículo, los docentes tienen un plazo perentorio de cinco años para obtenerlo, contados desde la fecha de su nombramiento. El incumplimiento de este requisito esencial sobrevenido constituye causal de término de la relación laboral”, señala la modificación del artículo 1 de la Ley 32086.

En noviembre de 2025, la Comisión de Educación, Juventud y Deporte aprobó, con 17 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, el dictamen recaído en los proyectos de ley 11196 y 11328.

Cabe precisar que esta normativa aprobada recayó en los proyectos de ley 11196, 11328, 12378, 12839, 13072 y 13250 respectivamente.