Contraloría detecta 127 colegios inhabitables en el país a poco del inicio del año escolar. Foto: Contraloría
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Redacción Gestión
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, poco antes del inicio de clases en escuelas públicas.

Según el reporte, en Lima Metropolitana se hallaron 30 colegios inhabitables.

El gerente de control de servicios públicos básicos de la Contraloría, Nicolás Ochoa, señaló que el promedio por colegio es de unos 5 mil soles, monto que considera insuficiente para hacer mantenimiento preventivo.

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“El Estado ha invertido o ha destinado más de 260 millones de soles”, añadió en declaraciones para Canal N.

En tanto,

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Entre las instituciones afectadas figura el colegio República de Canadá en Comas, donde padres de familia mostraron su preocupación y pidieron intervención de las autoridades.

“Es una pena que los estudiantes estén así. (…) El director también ha pedido ayuda y dice que tenemos que esperar del ministerio, todo eso”, señaló una madre de familia.

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donde se espera que más de 6 millones de estudiantes retornen a clases en todo el país.

En el inicio del año escolar en colegios públicos, se espera que más de 6 millones de estudiantes retornen a clases en todo el país. Foto: Contraloría
En el inicio del año escolar en colegios públicos, se espera que más de 6 millones de estudiantes retornen a clases en todo el país. Foto: Contraloría

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