La Contraloría General de la República detectó 127 colegios inhabitables en un operativo nacional, poco antes del inicio de clases en escuelas públicas.

Según el reporte, en Lima Metropolitana se hallaron 30 colegios inhabitables. La entidad inspeccionó 190 en la capital, de los cuales 144 tienen problemas de infraestructura, sobre todo en las paredes.

El gerente de control de servicios públicos básicos de la Contraloría, Nicolás Ochoa, señaló que el promedio por colegio es de unos 5 mil soles, monto que considera insuficiente para hacer mantenimiento preventivo.

“El Estado ha invertido o ha destinado más de 260 millones de soles”, añadió en declaraciones para Canal N.

En tanto, el Ministerio de Educación informó que se asignaron más de 295 millones de soles para el mantenimiento de más de 53 mil colegios a nivel nacional.

Entre las instituciones afectadas figura el colegio República de Canadá en Comas, donde padres de familia mostraron su preocupación y pidieron intervención de las autoridades.

“Es una pena que los estudiantes estén así. (…) El director también ha pedido ayuda y dice que tenemos que esperar del ministerio, todo eso”, señaló una madre de familia.

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El lunes 16 de marzo iniciará el año escolar en colegios públicos, donde se espera que más de 6 millones de estudiantes retornen a clases en todo el país.