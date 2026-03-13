Comisión de control detectó peligros ante falta de actividades de descolmatación en cauce del río Tumbes. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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La Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo de erosión del material empleado para limpiar y descolmatar algunas zonas del río Tumbes, así como de un posible desborde debido a las deficiencias en los trabajos de limpieza

La advertencia fue remitida a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por la ineficiencia de las labores a cargo de la Autoridad Local del Agua (ALA) de Tumbes.

Se invirtieron S/ 6.5 millones para los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado en la margen izquierda del río Tumbes —a desarrollarse en 2.80 kilómetros en dos meses y una semana—,

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Asimismo, el informe revela que la ALA Tumbes posee seis unidades de maquinaria pesada —tres camiones volquetes y tres cargadores frontales—,

Esta maquinaria debió emplearse en los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordo —las cortinas de tierra compactada para captar agua de lluvia— con material propio del cauce del río Tumbes en el sector La Inverna, en Pampas de Hospital.

Contraloría señala que fenómenos como El Niño Costero pueden poner en jaque a Tumbes si no se cumplen con actividades de prevención. Foto: Contraloría
Contraloría señala que fenómenos como El Niño Costero pueden poner en jaque a Tumbes si no se cumplen con actividades de prevención. Foto: Contraloría

“El río Tumbes presenta un caudal considerable que, incluso, puede incrementarse por fenómenos hidrometereológicos extremos, como El Niño”, reiteraron.

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Según Contraloría, estas deficiencias imposibilitan la limpieza y descolmatación del cauce del río Tumbes, por lo que pidieron a la AN evaluar las acciones para no afectar a la población ni terrenos agrícolas cercanos al río.

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