La Contraloría General de la República alertó sobre el riesgo de erosión del material empleado para limpiar y descolmatar algunas zonas del río Tumbes, así como de un posible desborde debido a las deficiencias en los trabajos de limpieza por el aumento del caudal como antesala a El Niño.

La advertencia fue remitida a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) por la ineficiencia de las labores a cargo de la Autoridad Local del Agua (ALA) de Tumbes.

Se invirtieron S/ 6.5 millones para los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de dique con enrocado en la margen izquierda del río Tumbes —a desarrollarse en 2.80 kilómetros en dos meses y una semana—, pero la Contraloría determinó que no se están ejecutando estas actividades.

Asimismo, el informe revela que la ALA Tumbes posee seis unidades de maquinaria pesada —tres camiones volquetes y tres cargadores frontales—, que se encuentran paralizadas debido a la falta de personal contratado para su operación.

Esta maquinaria debió emplearse en los trabajos de limpieza, descolmatación y conformación de bordo —las cortinas de tierra compactada para captar agua de lluvia— con material propio del cauce del río Tumbes en el sector La Inverna, en Pampas de Hospital.

Contraloría señala que fenómenos como El Niño Costero pueden poner en jaque a Tumbes si no se cumplen con actividades de prevención. Foto: Contraloría

“El río Tumbes presenta un caudal considerable que, incluso, puede incrementarse por fenómenos hidrometereológicos extremos, como El Niño”, reiteraron.

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