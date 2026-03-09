Actualmente, de los 1892 distritos que existen en el Perú, 979 se encuentran bajo declaratoria de estado de emergencia, en el marco de las alertas por el impacto del Fenómeno de El Niño, señaló el titular de Ministerio de Defensa (Mindef), Luis Enrique Arroyo.

“Representa más de la mitad del total”, anotó el ministro la mañana de este lunes 9 de marzo, en una sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Riesgos de Desastres del Congreso de la República.

Arroyo indicó que también vienen realizando un esclarecimiento de la situación de cada zona, pues para efectos prácticos y de apoyo financiero es importante la diferencia entre un distito con peligro inminente e impactado.

“Aquí hay un tema que se está resolviendo, que entre hoy y mañana debe estar. Hay distritos que se declararon [en emergencia] por peligro inminente, pero da la casualidad que al día siguiente está por impacto de daños. [Entonces], ya no hay necesidad de declarar un estado de emergencia por impacto, suficiente con lo que ya fue declarado”, refirió.

“Lo que se tiene que hacer, importante, es registrar los impactos, los daños para que en la plataforma [del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional - COEN] se vea y envíe un informe a la Presidencia del Consejo de Ministros, de manera que se haga el trámite con la respuesta inmediata [el apoyo financiero]. Esto va a servir mucho”, complementó.

El ministro indicó que estos trámites permitirán a las regiones obtener mayores recursos para atender la emergencia en su zona.

“Un gobernador, por ejemplo, decía que si le daban S/ 100,000 le podría servir para inyectar combustible [para el traslado de producto ante la emergencia”. Todos estos distritos que están por peligro inminente y ya registraron su impacto, con el simple informe del COEN se va poder dar la ayuda correspondiente", explicó.

Al respecto, el gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez, pidió que se acelere la revisión de todos estos trámites para así obtener el apoyo financiero en el plazo más breve posible.

Sánchez detalló que de las ocho provincias que tiene Arequipa, siete fueron afectadas y que son varias las municipalidades distritales que no han recibido la emergencia por impacto . “Nos gustaría que esto realmente se acelere”, indicó.

Otro problema que describió el gobernador fue que, si bien se han realizado capacitaciones para el llenado de la ficha para los trámites, algunos distritos no cuentan con conectividad o la logística para gestionarlo. Por esto, pidió que se flexibilice el esquema a la realidad.

Luis Enrique Arroyo Sánchez es el nuevo titular del Mindef, en la gestión de José María Balcázar. | Foto: Presidencia.

“Hay algunos distritos que no tienen conectividad o el alcalde está atendiendo las emergencias y es un poco burocrático el trámite, hay que simplificarlo”, sostuvo.

De otro lado, el ministro reportó que, actualmente, hay 3,393 emergencias en el país. La región más afectada es Cajamarca , seguida de Arequipa, Huancavelica y Ayacucho.

“Los que han sido más golpeados son Ucayali, pero no tuvo tantas emergencias. Huancavelica también, Ayacucho igual. La que tuvo más fallecidos es Ucayali”, anotó.

El alcalde de Yanahuara (Arequipa), Sergio Bolliger, exhortó al Ejecutivo a destinar recursos para paliar el impacto del El Niño.

“Solo en Yanahuara, considerando vías y parques, el daño estimado está valorizado entre S/ 30 millones y S/ 40 millones”, anotó.

Panorama de lluvias

En otro momento, el ministro Arroyo dio cuenta de que, en lo que va del año, los ríos Ucayali y Marañón son los únicos que se mantienen en el umbral rojo (el máximo de alerta) desde que empezó la emergencia por El Niño hace dos meses, aproximadamente. Entonces, también estaba el río Huallaga, pero a la semana disminuyó su intensidad.

“Esto nos dice que hay muchas lluvias, pero que no son tan letales, si cabe el término”, indicó.

Agregó que los ríos Tumbes, Chira, Chicama y Pisco también se pusieron, en algún momento, en el umbral rojo, pero bajaron su intensidad a naranja y, posteriormente, amarillo. “Hoy todos están normal y en descenso. Esto es importante para ver [el desarrollo de] marzo, que ojalá no sea muy terrible como usualmente es”, sostuvo.

Puntualmente sobre Lima, señaló que la preocupación suele estar sobre los ríos Chillón, Rímac y Lurín, pero que ninguno se puso nunca en rojo . “Solo se pusieron en naranja. Hoy, solo el Chillón está en amarillo. Es un buen indicativo”, subrayó.

Senamhi supervisa estación hidrometeorológica de Chosica para prevención de desastres. (Foto: MINAM)

El ministro también recordó que, hace un par de semanas, visitaron en helicópteros las cabezas de las cuencas en Lima para comprobar que están limpias, además de las geomallas en Chosica.

Sin embargo, anotó que está pendiente por resolver un problema más estructural a nivel nacional. “Si llueve dos o tres horas, indudablemente, va a afectar a ciudades como Piura, Tumbes, Lambayeque, Trujillo e Ica porque son ciudades planas y no tienen una infraestructura de drenaje ”, comentó.

Con datos cerrados al inicio de esta semana, se reportó que hay 15,625 damnificados ; 152,948 afectados y 57 fallecidos, por huaycos, inundaciones, entre otros. En el ámbito de la infraestructura, se registró 1,000 viviendas destruidas y 6,100 inhabitables.