Fuertes lluvias golpean el Perú.
Whitney Miñán
Perú enfrentará un nuevo fenómeno de El Niño y el sector agrícola ya teme un impacto negativo. Gestión había adelantado que hasta de 7.3 millones de hectáreas de uso agrícola en peligro de ser afectadas por huaicos e inundaciones, según información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

