Para Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), si bien estamos en etapas iniciales, la posibilidad de que pueda recrudecerse en los siguientes meses los pone en alerta, porque podría golpear no solo a la agroexportación, sino al abastecimiento y producción local.

“[Los productos más expuestos] actualmente son, considero, banano, palta, cítricos, espárrago; dependiendo de la gravedad de afectación en el sur, sumaría a la granada”, alertó Amaro.

Sobre el arándano, si bien se produce casi todo el año, su “mejor momento” es en el segundo tramo. Por tanto, el impacto a este cultivo se daría si los embates de El Niño se extienden hacia este periodo.

“Se afectaría [el arándano] si se extiende El Niño hacia el segundo semestre por las temperaturas elevadas. De lo contrario, puede haber una afectación previa si se sale un río o se llueve demasiado y se inundan terrenos y se pueden perder hectáreas para futuras cosechas”, refirió.

Banano orgánico expuesto a los embates del clima. (Foto: Andina)

Cultivos y canales de riego

El representante de AGAP recordó que en el 2017 y el 2023, en general, se perdieron alrededor de 40,000 hectáreas de cultivo cada año: “Para que podamos dimensionarlo, el proyecto de irrigación Olmos tiene 38,000 hectáreas. Entonces, el impacto en cada uno de esos años es como si hubiéramos perdido todo Olmos”.

Agregó: “En el 2017 se perdieron también 331 kilómetros de canales de riego y en el 2023 fueron 111 kilómetros”.

Con todo lo mencionado, Amaro indicó que, a la fecha, la proyección es que la agroexportación sume US$ 16 mil millones este año. Sin embargo, están a la espera de cómo se desenvuelve El Niño desde marzo para un eventual ajuste a la baja.

El arroz, principal cultivo

Sobre los cultivos para el mercado interno, por ejemplo, como el arroz –el principal en el agro nacional– también hay riesgos notorios.

En un informe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), se alerta que en la costa norte, entre marzo y abril, las precipitaciones superiores a lo normal incrementarían el nivel de riesgo por posibles impactos físicos en el cultivo, asimismo, no se descarta que el arroz situado en zonas ribereñas sea afectado por posibles desbordes y/o inundaciones.

En la selva norte, además, en las parcelas agrícolas de arroz se ve un bajo riesgo, sin embargo, la ocurrencia de precipitaciones por encima de sus normales podría aumentar el riesgo sanitario para el cultivo por las condiciones de alta humedad ambiental.

Inundación por desborde del río Mayo arrasa cultivos de arroz. (Foto: Andina)

Reservorios llenos en el norte. Hay cuatro reservorios en el norte del país: Gallito Ciego, Poechos, San Lorenzo, Tinajones. Salvo Poechos, todos los demás han tenido incrementos en su almacenamiento de agua, sobre todo Gallito Ciego (subió de 236.9 a 366.1 millones de metros cúbicos) en un solo mes.

Abastecimiento en los mercados de Lima

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó sobre el incremento del abastecimiento de alimentos de primera necesidad mercados de Lima, con diversas ofertas de productos, como choclo, yuca, haba, uva, plátano, sandía y otros al alcance de consumidores y comerciantes. Es decir, en el contexto actual, aún siguen llegando productos a la capital del Perú.

De acuerdo con los reportes oficiales, se supo que en los mercados mayoristas de Lima el abastecimiento de productos de primera necesidad alcanzó 8,655 toneladas ayer, sumando los reportes del Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado Mayorista de Frutas No. 2 de La Victoria.

Sobre los precios de los productos, los que registraron mayores alzas ayer respecto al promedio de los últimos 7 días fueron el ajo (19.1%, a S/ 3.50 por kilogramo), papa yungay (36.7%, a S/ 1.45 por kilogramo), papa única (19.3%, a S/ 2.45 por kilogramo), tomate katia (15.6%, a S/ 2.45 por kilogramo), entre otros.

Aún hay abastecimiento normal en el mercado mayorista de Lima. Foto: gob.pe