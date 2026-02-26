La minera británica Nativo Resources anunció avances en el desarrollo de su planta de procesamiento de oro La Patona, ubicada en el distrito de Acari, región Arequipa. El proyecto forma parte de su estrategia de expansión en Perú y se localiza a unos 45 kilómetros de su concesión aurífera Tesoro, consolidando su presencia en el sur del país.

La compañía informó que ya firmó los contratos definitivos con el propietario de la planta preconstruida, lo que le permitirá, a través de su filial peruana, gestionar, diseñar, completar y operar las instalaciones utilizando los permisos existentes. No obstante, el proceso de negociación tomó más tiempo de lo previsto, lo que retrasó el inicio de las obras en aproximadamente 15 semanas.

Una vez concluida, la planta ocupará una superficie cercana a las 15 hectáreas. El desarrollo bajo la modalidad de ingeniería, adquisición y construcción (EPC) será ejecutado por un contratista especializado, actualmente en proceso de selección entre tres propuestas evaluadas por la empresa.

El proyecto registró un retraso de aproximadamente 15 semanas debido a que la negociación contractual tomó más tiempo del previsto inicialmente. (Foto referencial: Andina)

Planta de oro La Patona en Arequipa

El diseño contempla un sistema de procesamiento de doble circuito que combinará flotación y cianuración, además de una fundición para la producción de barras de oro doré. En su primera fase, la operación tendrá una capacidad de tratamiento de 220 toneladas diarias en el circuito de flotación y 70 toneladas diarias en el de cianuración.

De acuerdo con las estimaciones metalúrgicas, el proyecto trabajará con leyes de cabeza de hasta 5 gramos por tonelada de oro en flotación y entre 23 y 25 gramos por tonelada en el circuito de cianuración. A plena capacidad, la planta podría recuperar entre 1,4 y 1,7 kilogramos de oro por día, dependiendo de la disponibilidad de mineral.

El proyecto también incluye la instalación de un laboratorio metalúrgico en el sitio, que permitirá realizar pruebas y análisis tanto de material propio como de terceros. Asimismo, el diseño contempla la posibilidad de futuras ampliaciones para incrementar la capacidad de procesamiento.

En su primera fase, la planta tendrá una capacidad de tratamiento de 220 toneladas diarias en el circuito de flotación y 70 toneladas por día en el de cianuración. (Foto referencial: Andina)

Inicio de operaciones en el segundo semestre de 2026

Nativo estima que la construcción y puesta en marcha de la planta se completarán en el segundo semestre de 2026, con una inversión aproximada de US$ 1,8 millones. La supervisión del proyecto y de las futuras operaciones estará a cargo del ingeniero peruano Bernardino Alegría Aragón, quien cuenta con más de 30 años de experiencia en procesamiento de minerales y puesta en marcha de plantas de oro y cobre a nivel internacional.

El director ejecutivo de la compañía, Stephen Birrell, destacó el progreso alcanzado y señaló que el proyecto representa una oportunidad atractiva en un contexto de fuerte demanda mundial por el oro. La iniciativa se suma a las inversiones que buscan fortalecer la capacidad de procesamiento aurífero en Perú y dinamizar la actividad minera en la región de Arequipa.