En 2025, la compañía inició una nueva etapa de expansión con la reubicación total de sus operaciones hacia Lurín. (Foto: Ecolab)
En 2025, la compañía inició una nueva etapa de expansión con la reubicación total de sus operaciones hacia Lurín. (Foto: Ecolab)
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Edgar Velito
mailEdgar Velito

Ecolab, multinacional estadounidense especializada en soluciones de tratamiento de agua, higiene, desinfección y control de plagas, ingresó al Perú hace más de 20 años y comenzó a operar con planta propia en el Callao en 2023. Actualmente atraviesa una etapa de crecimiento tras reubicar sus operaciones en Lurín, desde donde redefine su esquema productivo, proyecta su expansión regional y evalúa nuevas oportunidades para ampliar su presencia en el mercado local.

TE PUEDE INTERESAR

Este es el gigante israelí de microrriego que se impulsa en Perú con foco en la agroexportación
Peruana Floc Chem alista proyecto en su fábrica de químicos en Los Olivos
Salud y agricultura: Bayer impulsa a Perú como eje clave en esos sectores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.