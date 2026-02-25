Sam de Boo, vicepresidente ejecutivo y presidente global de Mercado de Ecolab, señaló que la multinacional cerró el 2025 con una facturación global de US$ 16,000 millones, mientras que su operación en Perú registró un crecimiento a doble dígito. “El mercado peruano ha ganado relevancia para nosotros. Hace un año y medio dejamos el canal distribuidor y empezamos a invertir directamente porque vemos oportunidades de crecimiento”, señaló a Gestión.

Y eso se refleja en la puesta en marcha de su nueva planta en Lurín, inaugurada en septiembre del año pasado, con una inversión de US$ 5.5 millones. “Desde su apertura hasta hoy, la planta ha tenido un impacto en el negocio. Contamos con mayor capacidad operativa para despachos”, aseguró.

Sam de Boo, vicepresidente ejecutivo y presidente global de Mercado de Ecolab.

Ecolab usará Lurín para exportar y prepara ingreso productivo a Colombia

La planta anterior en el Callao había quedado limitada frente al objetivo de la compañía de duplicar sus ventas locales hacia 2030.

Actualmente, el 80% de las ventas proviene de la producción en la planta de Lurín, mientras que el 20% restante corresponde a importaciones desde Estados Unidos o Latinoamérica. Sin embargo, apunta a que el 100% de sus productos comercializados en el país se fabriquen a nive local.

“Algunos productos, como los de desinfección de manos, están sujetos a regulaciones médicas que exigen procesos específicos. Como no es una categoría de gran volumen, hoy resulta más económico importarla, pero a medida que crezcamos vamos a producir”, sostuvo.

Con la nueva infraestructura en funcionamiento, la empresa proyecta que en 2026 la planta en Lurín abastezca a Bolivia y Ecuador, y en el corto plazo también a Colombia, donde tiene previsto la apertura de una nueva planta el próximo año.

“Al inicio podría haber algunas exportaciones, pero la meta es producir directamente en ese mercado. Actualmente estamos en la etapa de planificación y evaluación del presupuesto. El diseño de la planta de Lurín sirve como referencia para la instalación que proyectamos en Colombia”, adelantó el ejecutivo.

En su anterior planta del Callao, Ecolab contaba con una capacidad instalada de 24,000 toneladas anuales. Con la nueva infraestructura en Lurín, esa cifra se ha elevado a 62,000 toneladas.

Ecolab abrirá laboratorio en Arequipa y mira al sector farmacéutico

Otro frente de expansión en el mercado peruano será el sector minero. En abril, Ecolab inaugurará en Arequipa un laboratorio tecnológico especializado en el análisis de rocas y minerales para optimizar los procesos de extracción.

“En Arequipa presentamos el nuevo laboratorio a clientes mineros y mostraron interés porque buscan la seguridad del suministro de sus productos. Queremos ayudarlos a maximizar la recuperación del cobre, cuyo precio está en alza, y extraer más minerales con menor uso de agua”, afirmó.

Entre los sectores que atiende Ecolab en Perú destacan la minería y el de alimentos y bebidas; este último enfocado en higiene y gestión del agua, donde la compañía identifica oportunidades de crecimiento. “Es una división que viene creciendo. También el segmento de hoteles y restaurantes, muestra avances, con demanda de productos para limpieza de cocina, lavandería y tratamiento de agua en piscinas”, comentó.

Respecto a la posible entrada de otra división del grupo al mercado local, el ejecutivo señaló que existen oportunidades para expandir el negocio enfocado en salud en Perú, segmento que actualmente tiene baja participación dentro del portafolio local.

“Hemos identificado producción farmacéutica en algunos lugares, lo que representa una oportunidad relevante para nosotros. Sin embargo, la industria todavía no está plenamente desarrollada en Perú, por lo que esperaremos a que la demanda crezca para acompañar a los clientes y ofrecerles nuestras soluciones”, señaló.

