De acuerdo con el portal “Mira a quién le compras”, en lo que va del 2026, el Indecopi ha impuesto 269 sanciones en el sector construcción e inmobiliarios, que suman un total de 592.84 UIT (3 millones 260,620 soles) en multas.

Detalló que en el periodo de análisis este sector ocupó el segundo lugar entre los más sancionados por la institución.

Refirió que dicha situación también se registró en 2025, año en el que alcanzó la misma posición del ranking, con 724 sanciones y 1,912.86 UIT en multas.

Las sanciones responden a infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor, principalmente vinculadas a la falta de idoneidad —como el incumplimiento de condiciones ofrecidas— y a la entrega de información insuficiente, explicó.

Recomendaciones

Frente a esta situación, el Indecopi recomendó a los ciudadanos exigir información clara y detallada antes de suscribir cualquier contrato de compraventa de un inmueble.

Señaló que la revisión del historial de la constructora, las licencias de edificación y las características relevantes de la obra constituye un paso clave para adoptar una decisión de consumo informada y resguardar sus derechos.

Indecopi recordó que, antes, durante y después del proceso de compra, resulta fundamental verificar que el contrato de compraventa incluya la identificación de las partes, la descripción del inmueble, sus características, el precio, la forma de pago y las penalidades.

Asimismo, corresponde comprobar el saneamiento físico y legal del bien. Según la Guía sobre productos y servicios inmobiliarios del Indecopi (aquí), el proveedor no puede modificar de manera unilateral las condiciones pactadas sin el consentimiento del consumidor.

Sectores inmobiliario. (Foto: Andina)

Bienes terminados

En el caso de bienes terminados, se debe recibir copia de la partida registral y los planos de las instalaciones, incluidos los de servicios comunes.

Si se trata de bienes futuros, corresponde la entrega de la resolución municipal que aprueba el proyecto de habilitación urbana, el plano de lotización, entre otros documentos.

Después de la compra, el consumidor tiene derecho a revisar el estado del inmueble y dejar constancia por escrito de su conformidad o disconformidad respecto de las condiciones de entrega, incluidos posibles desperfectos. Este registro puede servir como medio probatorio ante un eventual reclamo o denuncia administrativa.

¿Dónde reclamo?

Ante cualquier disconformidad el consumidor debe solicitar el Libro de Reclamaciones del proveedor.

También puede recurrir al servicio Reclama Virtual del Indecopi, a la Defensoría del Cliente Inmobiliario o al Arbitraje de Consumo. Asimismo, puede presentar una denuncia administrativa ante los órganos resolutivos del Indecopi.