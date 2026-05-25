La Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia (DLC) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) inició un procedimiento administrativo sancionador de oficio contra el Colegio de Agentes Inmobiliarios del Perú (CAIP) y su presidenta.

La medida responde a la presunta recomendación a sus asociados para establecer porcentajes o montos fijos en el cobro de comisiones por intermediación inmobiliaria.

“Concepto de honorarios”

El Indecopi resaltó que, de acuerdo con las indagaciones preliminares, el CAIP y su presidenta habrían incurrido en una práctica colusoria horizontal al difundir una recomendación anticompetitiva a través de diversos canales, como correos electrónicos enviados a sus asociados, comunicados en su página web oficial y publicaciones en Facebook e Instagram.

La DLC también evidenció la existencia de material publicitario en el que se hacía referencia expresa a dicha directriz; mientras que en la Revista Digital Inmobiliaria Bien Inmueble se consignó expresamente que uno de los objetivos del gremio era fomentar una cultura inmobiliaria estableciendo un cobro mínimo del 5% del valor de venta del inmueble por concepto de honorarios.

No obstante, “cabe señalar que el inicio de este procedimiento sancionador se basa en la existencia de indicios razonables y no constituye un prejuzgamiento sobre el resultado final o la culpabilidad de los investigados”, precisó la entidad en un comunicado oficial.

Añadió: “El CAIP y su presidenta mantienen su pleno derecho a formular los descargos y defensas que considere pertinentes”.

El mercado inmobiliario peruano enfrenta una nueva controversia. (Foto: Andina)

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Recopilación de datos

Según lo dispuesto por el artículo 21.5 del Texto Único Ordenado de la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, cualquier persona con interés legítimo puede contactar con la Dirección Nacional de Investigación y Promoción de la Libre Competencia en sus oficinas en Lima o por correo electrónico para aportar información que ayude a esta investigación. Los interesados también pueden consultar al 224-7800, anexo 3101.