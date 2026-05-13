Cambios al TUPA: Indecopi simplifica procedimientos. Foto: Indecopi.
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Redacción Gestión
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aprobó la modificación de su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) con el objetivo de simplificar procedimientos vinculados a la defensa de la libre competencia y facilitar el acceso a los mecanismos disponibles

Según la entidad, la actualización reduce significativamente la tasa aplicable a las denuncias por conductas anticompetitivas y establece la gratuidad de las solicitudes de medidas cautelares, en concordancia con las recientes modificaciones normativas a la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas”.

Con esta medida, el Indecopi reduciría cargas económicas asociadas a dichos procedimientos, “fortaleciendo las condiciones para una aplicación más efectiva de las normas de libre competencia”.

La modificación también forma parte de las acciones de mejora institucional en el marco del proceso de adhesión del Perú a la , orientadas a incorporar buenas prácticas internacionales en materia de competencia y simplificación administrativa.

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