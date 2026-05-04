El Perú avanza en su proceso de adhesión a la OCDE al superar la evaluación en protección al consumidor. (Foto: EFE)
El Perú avanza en su proceso de adhesión a la OCDE al superar la evaluación en protección al consumidor. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El Perú dio un nuevo paso en su proceso de incorporación a la al aprobar la evaluación de , uno de los estándares exigidos por el organismo internacional.

Según informaron, el pasado 16 de abril el Comité de Políticas del Consumidor de la OCDE validó el desempeño del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, liderado por el , tras un proceso de revisión técnica realizado por los países miembros.

La OCDE ha planteado recomendaciones estratégicas que servirán como hoja de ruta para seguir fortaleciendo el sistema nacional, liderado por Indecopi. Foto: Indecopi.
La OCDE ha planteado recomendaciones estratégicas que servirán como hoja de ruta para seguir fortaleciendo el sistema nacional, liderado por Indecopi. Foto: Indecopi.
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Al recibir el respaldo de la OCDE, se garantiza que el marco legal del Estado peruano protege al y fomenta un mercado transparente y competitivo.

Este resultado confirma que las políticas, normas y prácticas peruanas se alinean con los estándares exigidos por las economías que integran este organismo mundial”, indican.

La OCDE también formuló recomendaciones estratégicas dirigidas a fortalecer el sistema nacional. Estas sugerencias apuntan a que el Indecopi mejore la capacidad de respuesta frente a los desafíos de la economía digital y a los cambios en los hábitos de consumo.

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