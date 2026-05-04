El Perú dio un nuevo paso en su proceso de incorporación a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) al aprobar la evaluación de protección al consumidor, uno de los estándares exigidos por el organismo internacional.

Según informaron, el pasado 16 de abril el Comité de Políticas del Consumidor de la OCDE validó el desempeño del Sistema Nacional Integrado de Protección del Consumidor, liderado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), tras un proceso de revisión técnica realizado por los países miembros.

La OCDE ha planteado recomendaciones estratégicas que servirán como hoja de ruta para seguir fortaleciendo el sistema nacional, liderado por Indecopi. Foto: Indecopi.

Al recibir el respaldo de la OCDE, se garantiza que el marco legal del Estado peruano protege al consumidor y fomenta un mercado transparente y competitivo.

“Este resultado confirma que las políticas, normas y prácticas peruanas se alinean con los estándares exigidos por las economías que integran este organismo mundial”, indican.