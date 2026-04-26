Cheetos no son “similares”: Indecopi delimita ingreso de alimentos a cines | Foto: Composición GEC
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Gerardo Rosales Diaz
mailGerardo Rosales Diaz

El ingreso de alimentos a las salas de cine vuelve a estar en discusión. Aunque desde hace algunos años se permite llevar productos externos, esta posibilidad no es libre: debe tratarse de alimentos iguales o similares a los que vende el propio cine.

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