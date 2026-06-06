La medida permite disponer de la totalidad del dinero depositado en las cuentas CTS sin necesidad de justificar el uso de los recursos. Esta norma alcanza tanto a los depósitos ya acumulados como a los nuevos abonos que realicen los empleadores durante el período de vigencia de la disposición extraordinaria.

Sin embargo, el escenario cambiará a partir del 1 de enero de 2027. En adelante, la ley permitirá que los trabajadores efectúen retiros de hasta el 50% de los fondos depositados en sus cuentas CTS e intereses acumulados.

En la práctica, esto implica que los depósitos realizados después de noviembre de 2026 ya no estarán sujetos a la libre disposición total autorizada temporalmente por el Congreso.

Los nuevos abonos que se efectúen después de noviembre del 2026 quedarán bajo el esquema regular, permitiendo el retiro de hasta la mitad del saldo acumulado.