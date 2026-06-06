Los trabajadores del sector privado podrán seguir retirando libremente el 100% de los fondos acumulados en su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2026.
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