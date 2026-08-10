Los transportistas de la región Ucayali vienen acatando un paro en protesta por el incremento del precio del combustible. Según testimonios, el precio del diésel alcanza los S/ 22 por galón, mientras que el combustible regular pasó de S/ 16 a S/ 20 en algunos grifos de Pucallpa.

Esta situación ha provocado el aumento de las tarifas en el transporte público, pues los usuarios señalaron que los pasajes han llegado a duplicarse.

Los transportistas vienen concentrándose en el óvalo de la avenida Sáenz Peña; mientras que otro grupo ya ha bloqueado un sector de la carretera Federico Basadre, que conecta a Pucallpa con el resto del país, según RPP.

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Piden presencia de Keiko Fujimori

La Asociación de Griferos de Ucayali señaló que las dificultades en el abastecimiento están relacionadas con la racionalización de los despachos de combustible y también aclaró que los grifos dependen de los volúmenes asignados y entregados por Petroperú. Por ello, exigieron garantizar el suministro necesario para asegurar la continuidad del transporte.

Por su parte, la empresa estatal aseguró que se mantienen inventarios suficientes de diésel y gasolina en su planta de ventas de Pucallpa y de combustible en tránsito. Así, atribuyó el incremento de sus precios de lista al comportamiento de los mercados internacionales.

De acuerdo con el Frente de Defensa de Ucayali y los diferentes gremios que se han sumado a esta paralización, solicitan la presencia de la presidenta Keiko Fujimori, a fin de que el Gobierno tome conocimiento directo de sus exigencias.

Petroperú responde

A través de un comunicado, Petroperú indicó que los precios de lista de los combustibles de la estatal se encuentran alineados con la evolución de los marcadores internacionales, que han registrado incrementos significativos en las últimas semanas debido a la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Esta situación se ha visto acentuada por la incertidumbre sobre la reapertura plena del Estrecho de Ormuz y los recientes ataques a buques petroleros en el mar Rojo y el golfo de Adén. Cabe precisar que las estaciones de servicio afiliadas a la red Petroperú son empresas independientes que determinan el precio final de venta al consumidor, sin intervención de Petroperú”, precisa.

En cuanto al abastecimiento en Ucayali, Petroperú dijo que durante los últimos días ha mantenido el despacho de diésel y gasolinas desde la planta de origen, permitiendo la reposición regular de los inventarios en la Planta de Ventas Pucallpa.

“Asimismo, se precisa que se dispone de inventario suficiente tanto en planta como en tránsito, con lo cual se garantiza el despacho continuo”, aseguró.

En línea, agregó que cuentan con las condiciones operativas y logísticas para continuar atendiendo los pedidos de combustibles y la demanda del mercado en la región.

La petrolera estatal detalló que realiza un monitoreo permanente de la cadena de suministro y coordina de manera continua con distribuidores, clientes y empresas transportistas, a fin de responder oportunamente ante cualquier contingencia que pudiera afectar el abastecimiento. “Un escenario adicional es evaluar la viabilidad del uso de Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC)”.

“Petroperú reafirma su compromiso de atender oportunamente la demanda de combustibles en Ucayali y continuará adoptando las medidas necesarias para asegurar el suministro en la región”, concluyó el comunicado.