Bayer mantiene a Perú como un mercado estratégico para su operación regional. Foto: Bayer
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Karen Guardia Quispe
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¿Qué planes se ha trazado Bayer en Perú? La operación local de la alemana cerró el primer semestre del año con resultados positivos y apunta a consolidar el crecimiento de sus tres divisiones: Pharmaceuticals, Consumer Health y Crop Science. La multinacional considera que el mercado peruano seguirá siendo una pieza estratégica dentro de su operación. En entrevista exclusiva con Gestión, Rogelio González, Managing Director de Bayer Perú, detalla los próximos pasos.

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