¿Cómo fue el desempeño de Bayer en Perú durante la primera mitad del 2026?

Fue positivo. La compañía registró un crecimiento de 2.3 millones de euros (unos US$ 2.7 millones) frente al mismo periodo del año anterior, lo que representa un avance de 4.8%, impulsado principalmente por un mayor volumen de ventas. Este desempeño confirma la relevancia del mercado peruano dentro de la operación regional y la solidez de sus tres divisiones, incluso en un entorno con oportunidades y desafíos.

El crecimiento se alcanzó pese a una presión en precios cercana a 700,000 euros, la cual fue compensada por efectos positivos del tipo de cambio. En comparación con el cierre de 2025, los resultados del primer semestre reflejan una evolución favorable y una mayor tracción comercial en áreas clave.

¿Qué divisiones están mostrando un mayor dinamismo en lo que va del año?

Consumer Health es la unidad que muestra el mayor dinamismo, con un crecimiento de 44%, impulsado tanto por un mayor volumen de ventas como por mejoras en precios, sin una afectación significativa por el tipo de cambio.

En Pharmaceuticals, las prioridades estarán enfocadas en ampliar el acceso a innovación en áreas de alta necesidad médica como oncología, salud cardiorrenal y oftalmología. Este compromiso está respaldado por una inversión global anual de 3,500 millones de euros en investigación y desarrollo, que impulsa avances en medicina de precisión, diagnóstico y tratamientos innovadores para mejorar los resultados en salud de los pacientes.

En tanto, Crop Science, enfocada en el negocio agrícola, continúa siendo la división de mayor peso en Perú, al representar el 56% del negocio. Sin embargo, también es la unidad que enfrenta los mayores desafíos.

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¿Qué retos ha enfrentado?

La división registró una reducción frente al mismo periodo del año anterior, explicada por una combinación de menores volúmenes de venta y presión en precios, lo que se tradujo en una caída de 8.6%. Dentro de este desempeño, Seminis fue la marca más afectada.

No obstante, este comportamiento fue parcialmente compensado por el desempeño de Dekalb y no modifica la relevancia estratégica de Crop Science para Bayer en Perú.

¿Cuáles serán las prioridades de Bayer para los próximos seis meses?

En Crop Science, el foco estará en impulsar la productividad, la innovación y la sostenibilidad, apalancándose en la operación de semillas de hortalizas (Ica), desde donde se produce entre el 15% y el 18% de las semillas de frutas y vegetales de Bayer a nivel mundial.

En Pharmaceuticals, la prioridad será seguir trabajando con el ecosistema de salud para ampliar el acceso a innovación médica y generar mayor valor para pacientes y profesionales de la salud.

Mientras que en, Consumer Health buscará acelerar el crecimiento de categorías con alto potencial, en línea con la mayor demanda por soluciones de autocuidado, prevención y bienestar cotidiano. En este frente, Derma será una de las principales plataformas de crecimiento, con el objetivo de fortalecer una propuesta de valor más integral en el cuidado de la piel.

Para capturar ese potencial, también se apostará por mejorar la experiencia del consumidor en el punto de venta mediante una mayor disponibilidad de productos, visibilidad y una ejecución promocional más precisa. Paralelamente, mantendrá una evaluación disciplinada del retorno de sus inversiones comerciales para concentrar recursos en iniciativas con mayor impacto en ventas.

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Rogelio González, Manning director de Bayer Perú, sostiene que el país seguirá siendo un mercado estratégico para la multinacional. Foto: Bayer

Las inversiones previstas de Bayer en Perú

¿En qué áreas se concentrarán las principales inversiones?

Las inversiones para este año están enfocadas en fortalecer la competitividad de la operación y acelerar el crecimiento sostenible del negocio en Perú, con recursos destinados a infraestructura, sostenibilidad, eficiencia y capacidades comerciales.

En la planta de Ica, por ejemplo, Bayer ha reducido en 60% el consumo de agua por kilo de semilla producida durante la última década, gracias a tecnologías como el riego por goteo, la producción en sustrato y el tratamiento de agua mediante doble ósmosis inversa.

En Consumer Health, la compañía seguirá trabajando con las autoridades regulatorias para ampliar la oferta de productos confiables y fortalecer su presencia comercial junto con sus clientes, además de desarrollar plataformas que impulsen el desempeño de todo el portafolio y acerquen sus marcas a las necesidades de los consumidores.

¿Qué avances concretos se han logrado en la modernización de la planta de Ica?

La modernización de la planta se ha centrado en eficiencia, sostenibilidad y bienestar. Además de reducir el consumo de agua, Bayer implementó un sistema de segregación y valorización de residuos sólidos como parte de su estrategia de economía circular.

Desde finales de 2024, la compañía también ejecuta mejoras de infraestructura por US$ 250,000 orientadas al bienestar de sus colaboradores. Hacia adelante, la prioridad será fortalecer la competitividad internacional de la planta de Ica.

¿Qué peso tendrá la investigación clínica local en la estrategia de Bayer?

Actualmente, la compañía desarrolla estudios clínicos en cáncer de próstata e insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, una enfermedad estrechamente vinculada con la salud renal y cardiovascular.

Solo en 2025, Bayer destinó alrededor de 38,300 euros a estos estudios en el país y, en lo que va de 2026, la inversión alcanza cerca de 10,700 euros, reflejando su compromiso con la generación de evidencia científica local en beneficio de los pacientes peruanos.

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¿Qué categorías serán los principales motores de crecimiento?

En Consumer Health, la principal apuesta hacia 2026 será la categoría de salud de la piel, impulsada por la creciente demanda de soluciones de autocuidado y bienestar. En ese segmento, Bepanthen se consolida como una de las principales plataformas de crecimiento dentro de dermocosmética, apoyada por la ampliación de su portafolio y una estrategia enfocada en rutinas de cuidado diario. Además, la compañía continuará fortaleciendo categorías como alivio del dolor, salud digestiva, suplementos nutricionales y salud femenina.

En Pharmaceuticals, las prioridades estarán enfocadas en cáncer de próstata, salud visual, enfermedad renal crónica y hemofilia, con iniciativas orientadas a ampliar el acceso al diagnóstico y tratamiento, así como a fortalecer el trabajo conjunto con la comunidad médica.

Por su parte, en Crop Science, Bayer ve oportunidades de crecimiento por la sofisticación de la agricultura peruana y su integración a cadenas globales de valor. La compañía enfocará sus esfuerzos en semillas de alto valor, soluciones para enfrentar los retos climáticos y modelos de colaboración con agricultores, con la operación de Ica como uno de sus principales activos estratégicos.

¿Cómo avanzan las conversaciones con el sistema público para implementar modelos de compra basados en valor?

En Perú ya existen las bases normativas y una conversación más estructurada para explorar modelos de acceso en enfermedades de alta complejidad, como cáncer y enfermedades raras. No obstante, todavía es necesario fortalecer la trazabilidad, la disponibilidad de datos y la capacidad del sistema para medir resultados en la práctica clínica.

En ese contexto, Bayer busca aportar su experiencia internacional y trabajar con las autoridades en soluciones medibles, auditables y sostenibles, con el objetivo de ampliar el acceso a la innovación y generar mayor valor para los pacientes y el sistema de salud.

¿Qué oportunidades ve Bayer para el agro peruano hacia 2026?

Bayer considera que Perú seguirá ofreciendo oportunidades de crecimiento por la sofisticación de su agricultura, su perfil exportador y su capacidad para integrarse a cadenas globales de valor. La compañía identifica un mayor potencial en semillas de alto valor, soluciones para enfrentar los desafíos climáticos y modelos de colaboración con agricultores y proveedores.

Actualmente, la operación de Ica trabaja con una red de producción que abarca Ica, Nasca, Chiclayo, Arequipa, Junín, Huancavelica y Bolivia, reforzando su papel como plataforma de abastecimiento internacional para la compañía.

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