Más allá de la estética, los consumidores peruanos priorizan cada vez más el cuidado preventivo y la salud de la piel en sus rutinas diarias. Foto: Andina
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Karen Guardia Quispe
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El mercado de la belleza en Perú arrancó el año con buen pie. En el primer trimestre, el sector registró un crecimiento de 6% y alcanzó un valor de consumo de S/ 2,400 millones (cerca de US$ 703 millones), de acuerdo con cifras del Gremio de Belleza y Bienestar (Copecoh) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL). Este dinamismo se refleja en el área dermocosmética de diversas compañías, entre ellas la multinacional Bayer, donde el segmento opera dentro de la unidad de Consumer Health (Salud del Consumidor). ¿Qué planes tiene trazados la compañía para este año?

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