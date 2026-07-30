El shampoo sigue siendo el principal motor del crecimiento del mercado, aunque tratamientos y cremas para peinar ganan espacio en la rutina de los consumidores. (Foto: Archivo)
El shampoo sigue siendo el principal motor del crecimiento del mercado, aunque tratamientos y cremas para peinar ganan espacio en la rutina de los consumidores. (Foto: Archivo)
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Eduardo Sotelo
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Durante años, el cuidado del cabello para la mayoría de peruanos empezaba y terminaba con un shampoo y, en el mejor de los casos, un acondicionador. Hoy esa rutina quedó atrás. El cuidado capilar —que abarca el shampoo, acondicionador, y también tratamientos de cabello y cremas para peinar— ha evolucionado de la mano de las redes sociales, la inteligencia artificial y una mayor preocupación por el bienestar, impulsando a los consumidores a incorporar nuevos productos, cambiar con mayor frecuencia de marca y redefinir la manera en que compran. El resultado ya empieza a sentirse en el negocio.

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