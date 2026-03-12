Según pudo conocer Gestión, entre el 2 y el 4 de marzo de 2026 se publicaron 340 solicitudes de registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con una presencia relevante de empresas de Estados Unidos y Latinoamérica, lo que anticiparía estrategias de ingreso o fortalecimiento en el mercado peruano.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue presentado por Colgate-Palmolive Company, multinacional estadounidense dedicada a la fabricación y comercialización de productos de cuidado personal e higiene, que inició el registro de la marca "COLGATE PLAX Ice Infinity Sabor Intenso" ante el Indecopi, en la clase 03, que comprende productos cosméticos, preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos, productos de higiene bucal, productos de perfumería, aceites esenciales, así como productos de limpieza, pulido, desengrasado y blanqueo para la ropa.

Colgate: ¿apuesta por una nueva marca?

Fundada en 1806 en Nueva York por William Colgate, Colgate-Palmolive comenzó como un negocio dedicado a la fabricación de jabones, velas y almidón. Con el paso del tiempo amplió su portafolio hacia productos de higiene y en 1873 lanzó una de las primeras pastas dentales comerciales. Posteriormente, en 1928 se fusionó con Palmolive-Peet y en 1953 adoptó el nombre actual de Colgate-Palmolive Company, consolidándose como una empresa global de productos de consumo.

Hoy, la compañía tiene sede en Nueva York y presencia en más de 200 países y territorios, especializándose en higiene bucal, cuidado personal, limpieza del hogar y nutrición para mascotas. Su portafolio incluye pastas dentales, cepillos, enjuagues bucales, jabones, detergentes, limpiadores y alimentos para mascotas, con marcas reconocidas como Colgate, Palmolive, Ajax y Hill’s. Con ventas anuales superiores a 20 mil millones de dólares, la empresa mantiene operaciones en América, Europa y Asia y abastece a millones de consumidores en todo el mundo.

En Perú, Colgate-Palmolive mantiene presencia desde hace varias décadas a través de su filial local Colgate-Palmolive Perú, desde donde comercializa productos de higiene bucal, cuidado personal y limpieza del hogar. Sus marcas, especialmente Colgate, mantienen una fuerte presencia en el mercado peruano de consumo masivo y forman parte de las categorías líderes en cuidado bucal dentro del país. ¿Qué otras empresas están apostando por nuevos segmentos?

Falabella: ¿interés en nuevo segmento?

Otro requerimiento importante fue realizado por Falabella S.A., una de las empresas de retail más grandes y consolidadas de América Latina, con sede en Chile, que inició el proceso de registro de la marca “American Abbey Since 1994” ante el Indecopi, en la clase 25, que comprende prendas de vestir como vestidos, pantalones, faldas, camisas, jeans, chaquetas y sudaderas, así como ropa deportiva, ropa interior, pijamas, todo tipo de calzado y artículos de sombrerería.

Falabella S.A. es uno de los mayores conglomerados de retail de América Latina. Sus orígenes se remontan a 1889, cuando el inmigrante italiano Salvatore Falabella abrió una sastrería en Santiago de Chile, negocio que con el tiempo evolucionó hacia una tienda por departamentos y amplió su oferta a productos para el hogar y otros bienes de consumo. Posteriormente, en 1920, el empresario Alberto Solari se integró a la compañía, impulsando su modernización y expansión.

Desde la década de 1990, Falabella inició su expansión internacional, ingresando primero a Argentina y luego a Perú en 1995, tras adquirir la cadena Saga, que dio origen a Saga Falabella. Actualmente, el grupo tiene sede en Santiago de Chile y presencia en Chile, Perú y Colombia, con operaciones en retail, comercio electrónico y servicios financieros a través de tiendas por departamentos, supermercados, mejoramiento del hogar, centros comerciales y la plataforma digital Falabella.com, reforzando en los últimos años su estrategia omnicanal y expansión regional.

San Jorge con nueva marca a la vista

Otro requerimiento importante fue realizado por Panadería San Jorge S.A., destacada empresa peruana de alimentos fundada a mediados de la década de 1940 en Chosica, dedicada a la producción y comercialización de productos de consumo masivo como galletas, panetones, fideos, pastas y mermeladas, que inició el proceso de registro de la marca “Planeta Black Out” ante el Indecopi, en la clase 30, que comprende productos alimenticios de origen vegetal, café, harinas, productos de panadería, repostería y condimentos.

Panadería San Jorge S.A. es una empresa peruana del sector alimentario cuyos orígenes se remontan a 1945 en Chosica, Lima, cuando fue fundada por Amador Salomón y Emilia Zavat como una pequeña panadería artesanal dedicada inicialmente a la elaboración de pan y galletas. Con el paso de los años, el negocio familiar amplió su producción y evolucionó hacia una compañía industrial de alimentos de consumo masivo, consolidándose como una de las marcas tradicionales del mercado peruano de galletas y productos de panadería.

Actualmente, la empresa se especializa en la producción y comercialización de alimentos procesados, principalmente galletas dulces y saladas, panetones, fideos, pastas y mermeladas. Con sede en Lima, Panadería San Jorge mantiene una amplia red de distribución a nivel nacional y ha desarrollado exportaciones hacia mercados de la región, como Ecuador y Colombia. Tras ocho décadas de operaciones, la compañía continúa fortaleciendo su portafolio y su presencia en el sector de alimentos de consumo masivo en el país.

Grisi Hnos. y su apuesta en el mercado peruano

Otra solicitud importante fue realizado por Grisi Hnos., S.A. de C.V. (Grupo Grisi), empresa químico-farmacéutica 100% mexicana fundada en 1863, que inició el proceso de registro de la marca “Ricitos Kids” ante el Indecopi, en la clase 03, que comprende loción desenredante y aclarante (cosméticos), shampoo aclarante 2 en 1 (shampoo y acondicionador), shampoo 3 en 1 (shampoo, acondicionador y shower gel) y gel estilizante (cosméticos).

Grisi Hnos., S.A. de C.V. (Grupo Grisi) es una empresa químico-farmacéutica mexicana fundada en 1863 en Ciudad de México por el médico italiano José Grisi, creador del ungüento Emplasto Monópolis, considerado el primer producto de la compañía. Con el tiempo, el negocio evolucionó de una pequeña droguería familiar —consolidada posteriormente como Droguería Grisi— hacia una empresa dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y de cuidado personal.

Actualmente, el grupo se especializa en productos farmacéuticos, cosméticos e higiene personal, incluyendo jabones, shampoos, cremas corporales, protectores solares y productos infantiles, con marcas como Ricitos de Oro, Hinds, Eclipsol y Organogal. Con sede en Ciudad de México, la empresa tiene presencia en más de 25 países de América y Europa, exporta parte de su producción y ha reforzado su expansión mediante adquisiciones e inversiones, entre ellas una nueva planta inaugurada en 2025 en México para ampliar su capacidad de producción.