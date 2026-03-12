Únete a nuestro canal
Sandra Reyes
Sandra Reyes

El mercado peruano se consolida como un destino atractivo para marcas extranjeras que buscan expandirse en América Latina. Empresas de alimentos, cuidado personal, higiene y retail evalúan ingresar o fortalecer su presencia en el país, impulsadas por el crecimiento del consumo. Este interés se mantiene incluso en un contexto marcado por las elecciones presidenciales de 2026, que introduce cautela, pero no frena la búsqueda de oportunidades en la economía local.

