El tamaño del mercado peruano sigue siendo un factor clave para decisiones de expansión.
Sandra Reyes
Empresas de Estados Unidos han puesto los ojos en ingresar al mercado peruano en un contexto de estabilidad macroeconómica relativa, aunque marcado por la antesala de las elecciones presidenciales de 2026. Se trata de compañías de diversos rubros, categorías y segmentos —como tecnología y servicios digitales, consumo y retail, y alimentos y bebidas, entre otros— que evalúan al Perú como una plataforma atractiva para ampliar su presencia en América Latina, respaldadas por una demanda activa y señales de resiliencia del mercado.

