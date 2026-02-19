Según pudo conocer Gestión, entre el 2 y el 5 de febrero de 2026 se publicaron 423 solicitudes de registro de marcas ante el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), con una presencia relevante de firmas de origen estadounidense, lo que podría anticipar movimientos de ingreso o fortalecimiento comercial en el país. Entre las solicitantes figuran compañías con trayectoria global vinculadas a tecnología y servicios digitales, consumo y retail, alimentos y bebidas, y soluciones industriales.

Uno de los requerimientos más resaltantes fue realizado por Caesars License Company, empresa subsidiaria de Caesars Entertainment, Inc., uno de los mayores operadores de casinos y entretenimiento de Estados Unidos, que inició el proceso de registro de la marca “Caesars slots” ante el Indecopi, en la clase 09, que comprende software de juegos informáticos, programas de videojuegos interactivos y electrónicos descargables, plataformas de software para redes sociales, así como software de juegos descargable para teléfonos celulares, dispositivos inalámbricos y aplicaciones o sitios web de redes sociales.

Empresa de entretenimiento y gaming

Caesars License Company, LLC es una entidad estadounidense constituida en Nevada que actúa como el brazo de licenciamiento y gestión de propiedad intelectual del grupo Caesars, encargada de administrar y otorgar licencias sobre marcas vinculadas a su negocio de entretenimiento y gaming. Este rol se encuentra documentado en acuerdos y filings públicos desde al menos 2017, con base corporativa en Las Vegas, uno de los principales centros históricos del grupo.

Como subsidiaria de Caesars Entertainment, Inc., uno de los mayores operadores de casinos y entretenimiento de Estados Unidos, la compañía respalda la presencia internacional del grupo, que opera propiedades en Estados Unidos y mantiene operaciones fuera del país en mercados como Canadá, el Reino Unido, Egipto y Sudáfrica, entre otros. A través de esta estructura, Caesars License Company permite proteger, ordenar y expandir el uso de sus marcas en distintos territorios, incluidos desarrollos vinculados a juegos y plataformas digitales, sin ejecutar operaciones comerciales directas.

Si bien, a la fecha, no se ha identificado una operación directa de la compañía en Perú, la solicitud de registro apunta a una estrategia de protección de marca, orientada a resguardar sus signos distintivos frente a terceros, así como a dejar abierta la puerta a un eventual ingreso comercial al país en el mediano o largo plazo. Pero, ¿qué otras empresas estadounidenses están interesadas en Perú?

Empresa que fabrica ropa, calzado y equipamiento técnico para deportes

Otro requerimiento relevente fue realizado por Boardriders IP Holdings, LLC, empresa de origen estadounidense vinculada a la gestión y licenciamiento de marcas del grupo Boardriders, que inició el proceso de registro de la marca “Element” ante el Indecopi, en la clase 24, que comprende tejidos y sus sucedáneos, ropa de hogar y de cama, cortinas y artículos textiles para el hogar, incluidos sábanas, mantas, edredones, fundas, toallas, ropa de mesa, telas para tapicería y mobiliario, tapizados murales, mantas para animales, banderas textiles y diversos tipos de tejidos.

Boardriders IP Holdings, LLC es una entidad estadounidense vinculada a la gestión y administración de propiedad intelectual del grupo Boardriders, compañía global de action sports y lifestyle con más de cinco décadas de trayectoria. La empresa se articula como el vehículo que protege y licencia marcas del portafolio —entre ellas element—, rol clave dentro de la estructura corporativa del grupo, cuyo origen operativo se remonta a California, donde se desarrollaron históricamente varias de sus marcas insignia asociadas al surf, skate y cultura urbana.

A nivel internacional, el grupo Boardriders —hoy integrado al portafolio de Authentic Brands Group— mantiene presencia comercial en más de 35 países, con operaciones en América, Europa, Australia y Asia, una red de más de 500 tiendas propias, miles de puntos mayoristas y canales de comercio electrónico. En ese esquema, Boardriders IP Holdings no fabrica ni exporta productos de forma directa, sino que ordena la expansión global de las marcas mediante licencias para categorías como indumentaria, calzado, accesorios y textiles, facilitando su posicionamiento en distintos mercados y reforzando su alcance internacional.

Empresa de ropa, alimentos y productos diversos

Otro requerimiento imprtante fue realizado por Target Brands, empresa de origen estadounidense vinculada al retail y desarrollo de marcas de consumo, que inició el proceso de registro de la marca “Figmint” ante el Indecopi, en las clases 07, 08, 09, 11, 20, 21, 24, 25, 27 y 35, que comprenden electrodomésticos y equipos eléctricos de cocina (clases 07 y 11), utensilios y herramientas manuales para preparación de alimentos (clase 08), instrumentos y accesorios de medición y control para cocina (clase 09), mobiliario y artículos funcionales para el hogar (clase 20), menaje, vajilla y utensilios domésticos no eléctricos (clase 21), textiles de cocina y mesa (clase 24), prendas de vestir para uso culinario (clase 25), alfombras y tapetes (clase 27), así como servicios de comercialización y agrupamiento de bienes de consumo en tiendas físicas y plataformas digitales (clase 35).

Target Brands, Inc. es la subsidiaria de propiedad intelectual y marcas del grupo Target, encargada de administrar, registrar y desarrollar las marcas propias del retailer estadounidense. Con base corporativa en Minneapolis, Minnesota, esta unidad articula una estrategia de marcas exclusivas que el grupo impulsa desde 1984, año en que lanzó su primera private label, y que hoy supera las 40 marcas, responsables de alrededor de un tercio de las ventas anuales y de más de US$30.000 millones en ingresos, según información corporativa.

Como brazo marcario de Target Corporation, Target Brands no fabrica ni exporta directamente, sino que protege y licencia activos de marca que se comercializan a través de la red del grupo. La presencia comercial de Target se concentra en Estados Unidos, donde opera cerca de 2.000 tiendas en los 50 estados, tras haber cerrado su operación en Canadá en 2015. No obstante, el grupo mantiene oficinas internacionales de abastecimiento y soporte —como en India— y una cadena de suministro global, lo que permite a sus marcas tener alcance internacional indirecto mediante sourcing, licencias y canales digitales.

Empresa que fabrica películas de control solar y de seguridad

Otro solicitud fue presentada por Eastman Performance Films, LLC, empresa de origen estadounidense especializada en soluciones avanzadas de películas y materiales para automoción y construcción, que inició el proceso de registro de la marca “llumar” ante el Indecopi, en las clases 17 y 19, que comprenden películas plásticas de alto rendimiento para protección, control térmico y aplicaciones en ventanas y superficies automotrices (clase 17), así como vidrio y materiales de construcción no metálicos para edificaciones, incluidos vidrios de seguridad, ventanas y puertas (clase 19).

Eastman Performance Films es una compañía estadounidense dedicada a la fabricación y comercialización de películas plásticas de alto desempeño para aplicaciones automotrices y arquitectónicas, y forma parte del grupo Eastman Chemical Company. Su plataforma de crecimiento se consolidó tras la adquisición en 2014 de Commonwealth Laminating & Coating, que reforzó su capacidad industrial en Virginia (Martinsville y Fieldale), desde donde produce films para control solar, seguridad y protección de pintura (PPF), comercializados bajo marcas como llumar y suntek. Con una red de distribución internacional, la empresa atiende clientes en más de 100 países, apoyándose en canales profesionales e instaladores especializados, y mantiene presencia operativa y comercial adicional en California.