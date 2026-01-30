Estados Unidos endureció su política migratoria con 75 países, y mantuvo a Perú al margen, lo que puede fortalecer el vínculo entre ambos y traer más oportunidades para los ciudadanos. Composición: ChatGPT
Estados Unidos endureció su política migratoria con 75 países, y mantuvo a Perú al margen, lo que puede fortalecer el vínculo entre ambos y traer más oportunidades para los ciudadanos.
Fernando Cuadros Concha
Fernando Cuadros Concha

La administración de Donald Trump suspendió indefinidamente el trámite de visas de residencia para los ciudadanos de 75 países —en gran parte, de naciones sudamericanas como Brasil, Colombia y Uruguay—. Perú no forma parte de esta lista y, según expertos, ello puede traer una serie de beneficios diplomáticos, aunque la reciente controversia que involucra al presidente José Jerí en reuniones clandestinas con un empresario chino y las elecciones generales, pueden también representar un riesgo.

