APP condenó de manera categórica las conductas atribuidas a José Jerí, quien se reunió en secreto con empresario chino. Foto: GEC.
Redacción Gestión
exigió la renuncia inmediata del presidente , luego de conocerse sobre las reuniones que sostuvo el mandatario con un empresario chino, primero en una cita privada y posteriormente en un encuentro en el Market Capón, hechos que han generado cuestionamientos políticos y dudas sobre la transparencia en el ejercicio de su cargo.

En un comunicado oficial, APP condenó de manera categórica las conductas atribuidas a y sostuvo que estas resultan inadmisibles al vulnerar de forma grave los principios éticos, democráticos y de transparencia que deben regir toda función pública, más aún cuando se trata del ejercicio de una de las más altas responsabilidades del Estado.

La agrupación política advirtió que la secuencia de reuniones con el empresario extranjero, fuera de canales institucionales claramente establecidos, ha provocado un serio daño a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, en un contexto de alta sensibilidad frente a eventuales conflictos de interés y gestiones informales de poder.

“Ante la gravedad de los hechos conocidos y el daño ocasionado a la institucionalidad democrática y a la confianza ciudadana, exigimos su renuncia inmediata, como un acto de responsabilidad política y moral frente al país”, señala el pronunciamiento.

APP también exhortó al a actuar con la máxima celeridad, firmeza e independencia en las investigaciones iniciadas sobre este caso, a fin de esclarecer el alcance de las reuniones sostenidas por el presidente José Jerí y determinar eventuales responsabilidades penales o administrativas.

En el comunicado, el partido liderado por remarcó además que Somos Perú, organización política a la que pertenece José Jerí, tiene responsabilidad política frente a los hechos conocidos, al considerar que los partidos no pueden deslindar del comportamiento de sus principales autoridades cuando estos comprometen la credibilidad del Estado.

