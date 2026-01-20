La bancada de Renovación Popular solicitó formalmente al Congreso de la República la convocatoria de un Pleno Extraordinario para abordar las denuncias por presunta inconducta funcional contra el presidente interino José Jerí.

El pedido fue presentado el 19 de enero de 2026 mediante un oficio suscrito por la congresista Norma Yarrow, portavoz titular del grupo parlamentario.

La solicitud está dirigida al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, y busca que el Pleno evalúe las reuniones no oficiales sostenidas por Jerí con empresarios en condiciones consideradas irregulares, informó Canal N.

Entre los hechos mencionados, se destacan visitas sin registro en agenda a locales privados y encuentros fuera de horario institucional.

Solicitud formal y motivación del pedido

En el documento oficial, Renovación Popular señala que las reuniones fuera de protocolo sostenidas por Jerí Oré comprometen la integridad de la función presidencial interina. El pedido enfatiza que los actos denunciados tienen como base reportes periodísticos ampliamente difundidos, que revelan encuentros con empresarios sin transparencia ni control institucional.

El objetivo del Pleno Extraordinario es que el mandatario rinda cuentas ante el Parlamento, para que la representación nacional evalúe los hechos y adopte, si corresponde, decisiones legales o disciplinarias según el reglamento del Congreso.

LEA TAMBIÉN:José Jerí visitó nuevamente de manera no oficial al empresario chino Zhihua Yang

La congresista Norma Yarrow expresa la urgencia de la convocatoria, señalando que las acciones del presidente interino requieren una revisión inmediata por parte del Legislativo.

Fiscalía investiga a Jerí

la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el presidente de la José Jerí, por la reunión que tuvo, de manera no oficial con el empresario chino Zhihua Yang.

Según Cuarto Poder, esta segunda reunión entre el mandatario José Jerí y el empresario Yang Zhihua, fuera de Palacio, no fue fiscalizada.

Presidente José Jerí captado visitando tienda de productos del empresario chino, Yang Zhihua.

Las diligencias comenzaron días después de emitirseun reportaje del dominical Cuarto Poder, el cual reveló el encuentro entre Jerí y el empresario chino en un chifa en el distrito limeño de San Borja, ocurrido el 26 de diciembre del 2025.

Asimismo,se incorporarán a la investigación el segundo encuentro con Zhihua Yang en un local en el centro de Lima.

Así como el ingreso a Palacio de Gobierno del empresario chino Ji Wu Xiaodong, quien tiene arresto domiciliario y es investigado por presunto crimen organizado y tala ilegal.