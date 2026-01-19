El encuentro se realizó, esta vez, en el centro de Lima, en un local donde funciona la tienda Market Capón S.A.C., vinculada al empresario chino, la cual se encontraba clausurada. Foto: Cuarto Poder
El encuentro se realizó, esta vez, en el centro de Lima, en un local donde funciona la tienda Market Capón S.A.C., vinculada al empresario chino, la cual se encontraba clausurada. Foto: Cuarto Poder
Redacción Gestión
, esta vez en el centro de Lima el martes de 6 de enero de 2026.

Una grabación de más de tres minutos muestra en un encuentro que no aparece en la agenda oficial ni en los portales de transparencia, según reveló el dominical Cuarto Poder.

En el local funciona la tienda Market Capón S.A.C., vinculada al empresario chino, y que, pese a haber sido clausurado ese mismo día por la Municipalidad de Lima por operar con un giro distinto al autorizado, el presidente ingresó al establecimiento.

La clausura fue formalizada con un letrero donde se indica que el negocio fue cerrado por infringir normas municipales.

Según el acta,

¿Qué se observan en las imágenes?

, quienes también aparece en fotos oficiales de otra actividad realizada ese mismo día.

Una vez dentro, , a la vista del empresario y las personas que se encontraban en el local

El empresario saluda a la joven acompañante del mandatario, mientras ella recorre la estantería.

El dominical envió una solicitud formal al equipo de la Presidencia de la Repúblico, incluido el propio presidente Jerí, para que explique sobre esta visita. Sin embargo, no recibió respuesta.

José Jerí participó en la ceremonia de juramentación del nuevo consejo directivo de la ANGR. (Foto: Presidencia)
José Jerí participó en la ceremonia de juramentación del nuevo consejo directivo de la ANGR. (Foto: Presidencia)

