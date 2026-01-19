El presidente José Jerí visitó nuevamente, de manera no oficial, al empresario chino Zhihua Yang, esta vez en el centro de Lima el martes de 6 de enero de 2026.

Una grabación de más de tres minutos muestra al presidente Jerí ingresando a un local comercial ubicado en el jirón Paruro, junto al empresario Zhihua Yang, en un encuentro que no aparece en la agenda oficial ni en los portales de transparencia, según reveló el dominical Cuarto Poder.

En el local funciona la tienda Market Capón S.A.C., vinculada al empresario chino, y que, pese a haber sido clausurado ese mismo día por la Municipalidad de Lima por operar con un giro distinto al autorizado, el presidente ingresó al establecimiento.

La clausura fue formalizada con un letrero donde se indica que el negocio fue cerrado por infringir normas municipales.

Según el acta, la empresa tenía autorización para venta al por menor como minimarket y artículos de bazar y menaje. Sin embargo, se constató que vendía también al por mayor, lo que derivó la sanción y la orden de cerrar el local al público.

¿Qué se observan en las imágenes?

El presidente viste una casaca azul utilizada también en actividades oficiales realizadas el mismo día. Jerí llegó acompañado por un hombre de seguridad del Estado y una mujer acompañante, quienes también aparece en fotos oficiales de otra actividad realizada ese mismo día.

Una vez dentro, las imágenes muestran al presidente hablando por teléfono, caminando en círculos, gesticulando signos de enojo o fastidio con quien habla, a la vista del empresario y las personas que se encontraban en el local

El empresario saluda a la joven acompañante del mandatario, mientras ella recorre la estantería. La escena muestra confianza entre el presidente y el dueño del local.

El dominical envió una solicitud formal al equipo de la Presidencia de la Repúblico, incluido el propio presidente Jerí, para que explique sobre esta visita. Sin embargo, no recibió respuesta.