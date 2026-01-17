La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) oficializó este sábado 17 de enero los modelos definitivos de las cédulas de sufragio que serán utilizadas en las Elecciones Generales 2026 previstas para abril. La medida fue formalizada mediante una Resolución Jefatural publicada en las Normas Legales de El Peruano, e incluye también el diseño para una eventual segunda vuelta presidencial.

El organismo electoral estableció tres tipos principales de cédulas. La primera corresponde a la Cédula para Elecciones Generales, que permitirá votar en cinco columnas: fórmula presidencial, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino.

Este documento tendrá un tamaño mínimo de 42 centímetros de ancho por 21 de largo, pudiendo extenderse hasta los 44 centímetros, dependiendo de la cantidad de organizaciones políticas en competencia.

Cédula de sufragio para las Elecciones Generales 2026.

El diseño se organiza por columnas codificadas por colores: celeste para la presidencia, rosado para senadores nacionales, marrón para senadores regionales, verde para diputados y amarillo para el Parlamento Andino. Cada sección contiene instrucciones para el votante, el símbolo partidario y, en el caso presidencial, la fotografía del candidato.

El segundo formato es la Cédula destinada al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, la cual se usará en las mesas especiales para el sufragio de efectivos destacados.

Cédula destinada al personal en actividad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Este modelo omite las columnas correspondientes a senadores regionales y diputados. El tercer tipo aprobado es la Cédula para la Segunda Elección Presidencial, que presenta un formato simplificado con solo las dos fórmulas que accedan al balotaje.

Como parte de las medidas de seguridad y control electoral, todas las cédulas incluirán códigos de barras en el anverso y reverso, además de tramas de seguridad con las siglas “JNE, ONPE y Reniec”, garantizando la autenticidad y trazabilidad del material electoral.