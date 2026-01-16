Mario Vizcarra. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
Mario Vizcarra. (Foto: Cesar Bueno / @photo.gec)
El partido Perú Primero interpuso un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contra la decisión que excluyó a Mario Vizcarra Cornejo de la lista de candidatos al Senado, al considerar que registra una condena previa por el delito de peculado, en el marco de las elecciones generales 2026.

En una primera etapa, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro

Según el criterio del JEE, la normativa electoral impide la postulación de personas condenadas por delitos dolosos de colusión, peculado o corrupción de funcionarios, incluso cuando hayan sido rehabilitadas judicialmente.

Por su parte, la defensa de Perú Primero sostiene que la tacha formulada contra Vizcarra es inconstitucional, al considerar que el impedimento vulnera el derecho a la resocialización.

El documento presentado solicita al JNE que revoque la resolución del JEE Lima Centro 2 y disponga la admisión de la inscripción de Mario Vizcarra como candidato al Senado. El caso deberá ser evaluado por el pleno del JNE como instancia final.

De forma paralela, también se mantiene expectativa por la decisión del JNE respecto al recurso de apelación vinculado a la candidatura presidencial de Mario Vizcarra. Sobre este caso, el 15 de enero se realizó una audiencia pública y se aguarda el pronunciamiento del pleno del JNE.

