El Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 (JEE) declaró improcedente la candidatura de Mario Vizcarra, de Perú Primero, al Senado para las Elecciones Generales 2026, mediante una resolución publicada el 11 de enero de 2026.

Según el documento, la improcedencia se sustenta debido a que Vizcarra tiene una sentencia firme por el delito de peculado, lo cual se considera una causa insubsanable de exclusión según la normativa electoral vigente.

El JEE sostuvo que el derecho a participar políticamente, aunque fundamental, no es absoluto y puede estar sujeto a límites razonables y proporcionales para proteger el interés público, así como la integridad de las instituciones frente a antecedentes de corrupción.

Según el artículo 113, literal h, de la Ley Orgánica de Elecciones, se prohíben postular al Congreso o Senado a personas condenadas por delitos de corrupción, colusión o peculado, incluso si han sido rehabilitadas.

Cabe recordar que, previamente, Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 declaró improcedente la inscripción de la plancha presidencial de Perú Primero, lo cual dejó fuera a Mario Vizcarra de las Elecciones Generales 2026 también por el mismo motivo.

Si bien Vizcarra cumplió su condena y, luego de argumentar estar rehabilitado, la entidad electoral resolvió que la restricción se mantiene vigente también para postulaciones legislativas.