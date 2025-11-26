Tras ser sentenciado a 14 años de cárcel acusado de corrupción cuando fue gobernador regional de Moquegua, Martín Vizcarra aseguró que la pena impuesta se da por “enfrentar al pacto mafioso”.

A través de X, el también expresidente señaló que la sentencia del Poder Judicial responde a una represalia. “No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar”, indicó.

El Poder Judicial condenó a 14 años de cárcel al expresidente Martín Vizcarra. Foto: Antonio Melgarejo/ @photo.gec

Asimismo, Martín Vizcarra aseguró que su hermano Mario continuará “esta lucha” en las elecciones presidenciales del 2026 —con el partido Perú Primero—.

“La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, publicó el exmandatario condenado a prisión efectiva.

Detalles de la sentencia a Martín Vizcarra

La audiencia realizada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, encabezado por la jueza Fernanda Ayasta, declaró que se lograron corroborar las acusaciones contra Martín Vizcarra, quien solicitó el pago del 2% por las obras Lomas de Ilo y por recibir S/ 2.3 millones en coimas.

Las firmas implicadas en el pago de coimas son Obrainsa e ICCGSA, y los proyectos embarrados por la corrupción con Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Asimismo, se determinó la inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos.