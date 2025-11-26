Martín Vizcarra condenado por corrupción y también inhabilitado a ejercer cargos públicos por 9 años, tras decisión del PJ. Foto
Martín Vizcarra condenado por corrupción y también inhabilitado a ejercer cargos públicos por 9 años, tras decisión del PJ. Foto
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

aseguró que la pena impuesta se da por “enfrentar al pacto mafioso”.

A través de X, el también expresidente señaló que la sentencia del Poder Judicial responde a una represalia. “No es justicia, es venganza. Pero no me van a doblegar”, indicó.

Asimismo, —con el partido Perú Primero—.

“La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo”, publicó el exmandatario condenado a prisión efectiva.

Detalles de la sentencia a Martín Vizcarra

La audiencia realizada por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, encabezado por la jueza Fernanda Ayasta, , quien solicitó el pago del 2% por las obras Lomas de Ilo y por recibir S/ 2.3 millones en coimas.

Las firmas implicadas en el pago de coimas son Obrainsa e ICCGSA, y los proyectos embarrados por la corrupción con Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.

Asimismo, se determinó la inhabilitación por 9 años para ejercer cargos públicos.

