Mario Vizcarra, precandidato presidencial por el partido Perú Primero, indicó que en un posible gobierno suyo evaluaría darle el indulto a su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, si es que es sentenciado a prisión.

En diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N, Mario indicó que una comisión evaluaría este posible indulto que recibiría su hermana, al igual que con otros expresidentes sentenciados.

“No solamente en el caso de él, si no de todos los expresidentes que en este momento enfrentan prisión, serán evaluados por una comisión”, indicó el aspirante a la presidencia.

Además, mencionó que él no interferiría en ese proceso. Sin embargo, consideró y reiteró que su hermano Martín es inocente.

“Los expresidentes, la única manera en que serían indultados será a través de una comisión evaluadora multisectorial, que determinará la procedencia o no del indulto. Y en el caso de Martín Vizcarra, yo siempre me mantengo en la misma posición. No puede indultar a alguien que es inocente”, añadió.

Por otro lado, tras ser consultado si existe la posibilidad de asilo o fuga si es que su hermano es sentenciado a prisión el próximo 26 de noviembre, Mario Vizcarra respondió que nunca fue considerada esa opción y reafirmó la voluntad del expresidente de permanecer en el país para enfrentar la justicia.

“No se va a fugar. Hemos estado en las fronteras del Perú, en la frontera de Puno, en Huaquillas en el norte, en la frontera en Tacna. Quien conoce Puno sabe cómo es Desaguadero. Uno pasa caminando, cincuenta metros estás en Bolivia. Hemos estado dos veces jamás se le ha pasado la cabeza ni por él ni nosotros”, puntualizó.

Cabe recordar que el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional programó para el miércoles 26 de noviembre, a las 09:00 horas, la lectura de sentencia del juicio contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado del presunto delito de cohecho.