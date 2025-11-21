Mario Vizcarra junto a Martín Vizcarra. Foto: GEC / Antonio Melgarejo
Mario Vizcarra junto a Martín Vizcarra. Foto: GEC / Antonio Melgarejo
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Mario Vizcarra, precandidato presidencial por el partido Perú Primero, indicó que e.

En diálogo con el programa Cuentas Claras de Canal N, Mario indicó que una comisión evaluaría este posible indulto que recibiría su hermana, al igual que con otros expresidentes sentenciados.

“No solamente en el caso de él, si no de todos los expresidentes que en este momento enfrentan prisión, serán evaluados por una comisión”, indicó el aspirante a la presidencia.

LEA TAMBIÉN: Vocero de Vizcarra sobre postulación al Senado de Pedro Castillo: “Tiene derecho”

Además, mencionó que él no interferiría en ese proceso.

“Los expresidentes, la única manera en que serían indultados será a través de una comisión evaluadora multisectorial, que determinará la procedencia o no del indulto. Y en el caso de Martín Vizcarra, yo siempre me mantengo en la misma posición. No puede indultar a alguien que es inocente”, añadió.

Por otro lado, tras ser consultado si existe la posibilidad de asilo o fuga si es que su hermano es sentenciado a prisión el próximo 26 de noviembre, Mario Vizcarra respondió que nunca fue considerada esa opción y reafirmó la voluntad del expresidente de permanecer en el país para enfrentar la justicia.

LEA TAMBIÉN: PJ leerá sentencia contra Martín Vizcarra el 26 de noviembre

“No se va a fugar. Hemos estado en las fronteras del Perú, en la frontera de Puno, en Huaquillas en el norte, en la frontera en Tacna. Quien conoce Puno sabe cómo es Desaguadero. Uno pasa caminando, cincuenta metros estás en Bolivia. Hemos estado dos veces jamás se le ha pasado la cabeza ni por él ni nosotros”, puntualizó.

Cabe recordar que , acusado del presunto delito de cohecho.

Mario Vizcarra consideró y reiteró que su hermano Martín es inocente. (Foto: Facebook / Mario Vizcarra)
Mario Vizcarra consideró y reiteró que su hermano Martín es inocente. (Foto: Facebook / Mario Vizcarra)

TE PUEDE INTERESAR

Premier: Gobierno observará extensión de Reinfo si se aprueba “sin separar la paja del trigo”
Waldemar Cerrón se salva: rechazan moción de censura en su contra por caso Raúl Noblecilla
TC reitera que Estado no puede exonerar de responsabilidad penal a los mineros del Reinfo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.