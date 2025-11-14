Alejandro Salas, vocero del expresidente Martín Vizcarra, sosuvo que Pedro Castillo tiene derecho a postular al Senado debido a que la ley lo permite.

En diálogo en el programa Cuentas Claras de Canal N, el también exministro en el gobierno de Castillo, mencionó que su participación política es legal, afirmando que mientras la ley lo permita, no hay impedimento.

“Lo que no está prohibido por la ley, está permitido”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en el 2022

Asimismo, al ser consultado sobre si resultaba “penosa” esta candidatura, indicó que se tendría que preguntar, a otros sectores del país, si realmente esta postulación la veían de esa forma.

“Está haciendo política y habría que preguntarle al sur del país si es triste lo que está haciendo Pedro Castillo. Está haciendo política. Tiene derecho a hacer política”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Subcomisión del Congreso aprueba inhabilitación por 10 años para Pedro Castillo

Por su parte, Humberto Abanto, abogado penalista, consideró que Castillo utiliza el proceso judicial para victimizarse.

“Desde mi punto de vista, él sigue haciendo política para victimizarse, pero la condena (de Castillo) está ad portas”.

Cabe recordar que el partido Juntos por el Perú confirmó la postulación del expresidente Pedro Castillo a la Cámara de Senadores a través de sus redes sociales, donde también se anunció que Roberto Sánchez encabezará la fórmula presidencial junto a Analí Márquez y Brígida Curo.