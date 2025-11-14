Alejandro Salas, vocero del expresidente Martín Vizcarra, sosuvo que Pedro Castillo tiene derecho a postular al Senado debido a que la ley lo permite. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Alejandro Salas, vocero del expresidente Martín Vizcarra, sosuvo que Pedro Castillo tiene derecho a postular al Senado debido a que la ley lo permite. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Alejandro Salas, vocero del expresidente Martín Vizcarra, sosuvo que

En diálogo en el programa Cuentas Claras de Canal N, el también exministro en el gobierno de Castillo, mencionó que

“Lo que no está prohibido por la ley, está permitido”, indicó.

LEA TAMBIÉN: Pedro Castillo denuncia a los 100 congresistas que votaron a favor de su vacancia en el 2022

Asimismo, al ser consultado sobre si resultaba “penosa” esta candidatura, indicó que se tendría que preguntar, a otros sectores del país, si realmente esta postulación la veían de esa forma.

“Está haciendo política y habría que preguntarle al sur del país si es triste lo que está haciendo Pedro Castillo. Está haciendo política. Tiene derecho a hacer política”, remarcó.

LEA TAMBIÉN: Subcomisión del Congreso aprueba inhabilitación por 10 años para Pedro Castillo

Por su parte, Humberto Abanto, abogado penalista, consideró que Castillo utiliza el proceso judicial para victimizarse.

“Desde mi punto de vista, él sigue haciendo política para victimizarse, pero la condena (de Castillo) está ad portas”.

Cabe recordar que , donde también se anunció que Roberto Sánchez encabezará la fórmula presidencial junto a Analí Márquez y Brígida Curo.

Humberto Abanto, abogado penalista, consideró que Castillo utiliza el proceso judicial para victimizarse. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)
Humberto Abanto, abogado penalista, consideró que Castillo utiliza el proceso judicial para victimizarse. (Foto: Alessandro Currarino / @photo.gec)

TE PUEDE INTERESAR

Tras caerse su precandidatura, Martín Vizcarra será jefe de campaña de Perú Primero
Extrabajador del Congreso asegura que llevó cámara a mitin de Keiko Fujimori “por error”
Abogado de Humala critica reapertura del caso Madre Mía: “Es cosa juzgada”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.