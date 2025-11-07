La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República aprobó por mayoría el informe final que propone inhabilitar por 10 años para ejercer función pública al expresidente Pedro Castillo, a la ex primera ministra Betssy Chávez y al exministro del Interior Willy Huerta.

El documento fue sustentado por la congresista Ana Zegarra (Somos Perú) y reúne las denuncias constitucionales N.° 547 y 575. La votación concluyó con 10 votos a favor, 3 en contra y ninguna abstención.

El informe responsabiliza a los exfuncionarios por su presunta participación en la planificación del mensaje presidencial del 7 de diciembre de 2022, considerado un intento de golpe de Estado. Tanto Chávez como Huerta habrían intervenido en la elaboración y respaldo de ese anuncio desde sus cargos en el Ejecutivo.

De aprobarse la propuesta en las siguientes instancias legislativas, los tres implicados quedarían impedidos de ocupar cargos públicos durante una década.

LEA TAMBIÉN: José Jerí no prevé que situación con México afecte las relaciones comerciales

Actualmente, Betssy Chávez permanece asilada en la Embajada de México en Lima, mientras el Gobierno mexicano evalúa la emisión de un salvoconducto. Por su parte, Pedro Castillo enfrenta un juicio oral por los delitos de rebelión y conspiración, lo que genera un paralelo entre los procesos judiciales y parlamentarios.

Con la aprobación en la subcomisión, el informe será remitido a la Comisión Permanente del Congreso para su evaluación. Si es ratificado, será finalmente debatido y votado en el Pleno del Parlamento, donde se definirá la concreción de la inhabilitación.