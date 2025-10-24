Pedro Castillo Terrones cuestionó a legisladores que buscan su inhabilitación política, y tildó al Gobierno "de facto". Foto: GEC / difusión
Pedro Castillo Terrones cuestionó a legisladores que buscan su inhabilitación política, y tildó al Gobierno "de facto". Foto: GEC / difusión
, como parte del proceso que busca su inhabilitación política tras el intento de golpe de Estado de diciembre del 2022 —y por el cual está recluido en Barbadillo—.

, y no dudó en calificar al Congreso de “deslegitimado” y “sinvergüenza”.

En esa línea, aseguró que posee sobres con las peticiones de algunos legisladores que le pidieron, en su época de mandatario, un cargo ministerial o directivo en el Estado.

“En el Congreso había ciertos congresistas, me hubiese gustado hacer esta defensa mirándolos a la cara, que aún tengo sus sobres guardados cuando hacían llegar a través de intermediarios para darles un ministerio, darles algunas direcciones. Pero va a haber su oportunidad, va a haber su momento", expreso.

Pedro Castillo, durante su intervención, arremetió contra los legisladores, y emitió un duro calificativo contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: Congreso TV / Captura
Pedro Castillo, durante su intervención, arremetió contra los legisladores, y emitió un duro calificativo contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: Congreso TV / Captura

, por lo que hoy “el pueblo se vuelca a las calles” y pide su libertad y restitución.

“Hoy me quieren limitar porque a nadie les reciben en ninguna plaza. Son repudiados (...) Políticamente este Gobierno de facto y este Congreso ha amontonado piedras para su propia tumba”, esgrimió el fallido golpista.

