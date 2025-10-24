Este viernes 24 de octubre se presentó el expresidente Pedro Castillo ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, como parte del proceso que busca su inhabilitación política tras el intento de golpe de Estado de diciembre del 2022 —y por el cual está recluido en Barbadillo—.

Castillo Terrones asumió su propia defensa, y no dudó en calificar al Congreso de “deslegitimado” y “sinvergüenza”.

En esa línea, aseguró que posee sobres con las peticiones de algunos legisladores que le pidieron, en su época de mandatario, un cargo ministerial o directivo en el Estado.

“En el Congreso había ciertos congresistas, me hubiese gustado hacer esta defensa mirándolos a la cara, que aún tengo sus sobres guardados cuando hacían llegar a través de intermediarios para darles un ministerio, darles algunas direcciones. Pero va a haber su oportunidad, va a haber su momento", expreso.

Pedro Castillo, durante su intervención, arremetió contra los legisladores, y emitió un duro calificativo contra el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. Foto: Congreso TV / Captura

Según el expresidente Pedro Castillo, hay un “golpe ocasionado por este Congreso”, por lo que hoy “el pueblo se vuelca a las calles” y pide su libertad y restitución.

“Hoy me quieren limitar porque a nadie les reciben en ninguna plaza. Son repudiados (...) Políticamente este Gobierno de facto y este Congreso ha amontonado piedras para su propia tumba”, esgrimió el fallido golpista.