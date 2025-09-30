La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó la medida de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo por el delito rebelión.

Vale acotar que Castillo Terrones apeló la medida cautelar en su contra, que determinó imponerle prisión preventiva por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022, así como por los delitos de “conspiración, abuso de autoridad y perturbación del orden público”.

Según la resolución del Poder Judicial, el riesgo de que Pedro Castillo evada la justicia “sigue latente, considerando además la alta pena solicitada en su contra y la procedencia del juicio oral dictada por el juez de la investigación”.

El expresidente Pedro Castillo se encuentra en prisión preventiva desde diciembre del 2022. Foto: Julio Reaño / @photo.gec

El magistrado supremo César San Martín alegó que no hay nuevos elementos de prueba que alteren la situación jurídica de Pedro Castillo, y no corresponde revocar la prisión preventiva, ya que “carece de fundamentos para prosperar” el recurso de apelación del exmandatario.

LEA TAMBIÉN: Los millones que gasta el Congreso en comisionados en semanas de representación

La Fiscalía pide una condena de 34 años de cárcel para Castillo Terrones y su inhabilitación por 3 años y seis meses para ejercer cargos públicos.