Medida de prisión preventiva se mantiene a pesar de las apelaciones de Castillo Terrones. Continuará recluido en el penal de Barbadillo. Foto: GEC
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema ratificó

Vale acotar que , que determinó imponerle prisión preventiva por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022, así como por los delitos de “conspiración, abuso de autoridad y perturbación del orden público”.

LEA TAMBIÉN: Fernando Rospigliosi: “Se requiere una renovación total de la Junta de Fiscales Supremos”

Según la resolución del Poder Judicial, el riesgo de que Pedro Castillo evada la justicia “sigue latente, considerando además la alta pena solicitada en su contra y la procedencia del juicio oral dictada por el juez de la investigación”.

El magistrado supremo César San Martín alegó que no hay nuevos elementos de prueba que alteren la situación jurídica de Pedro Castillo, y no corresponde revocar la prisión preventiva, ya que “carece de fundamentos para prosperar” el recurso de apelación del exmandatario.

LEA TAMBIÉN: Los millones que gasta el Congreso en comisionados en semanas de representación

La Fiscalía pide una condena de 34 años de cárcel para Castillo Terrones y su inhabilitación por 3 años y seis meses para ejercer cargos públicos.

