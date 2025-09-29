La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe final que propone inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, por su presunta participación en el intento de golpe de Estado ejecutado por el expresidente Pedro Castillo.

El informe final de la denuncia constitucional 351, presentada por la congresista Patricia Chirinos, acusa a la exministra del gobierno de Castillo por presuntamente haber infringido los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución, siendo el último referente al presunto delito de rebelión o sedición.

Tras la aprobación, el informe será debatido en el pleno del Congreso, que será la última instancia en ratificar la denuncia o desestimarla. Posteriormente, la decisión será publicada en el Diario Oficial.

“De acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política del Perú, se imponga la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública, a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Betzabet Chávez Chino, por la infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Estado”, se lee en la propuesta dentro de la agenda de la Comisión Permanente.

LEA TAMBIÉN: Fiscalía solicita prohibir a Betssy Chávez acudir a embajadas

Betssy Chávez también afronta, bajo comparecencia con restricciones, incluido diez meses de impedimento de salida del país, un juicio oral por el presunto delito de rebelión por el golpe de Estado. La Fiscalía pide 25 años de cárcel en su contra.