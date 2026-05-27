La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) indicó que se han endurecido las fiscalizaciones vinculadas a precios de transferencia, uno de los frentes tributarios más sensibles para las empresas que realizan operaciones con partes relacionadas o compañías del mismo grupo económico.

Esto responde a un mayor uso de cruces de información y revisiones técnicas para verificar operaciones entre empresas vinculadas.

La presión fiscal también se refleja en las cifras de cumplimiento. Según TPC Group, alrededor del 5% de los contribuyentes obligados no presenta los reportes de precios de transferencia, exponiéndose a multas que pueden superar los S/ 120,000, además de ajustes en el Impuesto a la Renta (IR) y procesos de auditoría prolongados.

La obligación alcanza a empresas con ingresos superiores a 2,300 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y operaciones con vinculadas que superen determinados umbrales establecidos por Sunat.

La verificación de deudas empresariales en entidades como SUNAT, SBS, Poder Judicial y SUNARP es clave para reducir riesgos de impago. Foto: Pixabay.

En ese escenario, los errores más frecuentes detectados durante las fiscalizaciones son los siguientes:

Uso de empresas comparables sin sustento técnico: La administración tributaria viene observando casos en los que las compañías escogidas no pertenecen al mismo sector económico o no presentan funciones y riesgos similares.

La administración tributaria viene observando casos en los que las compañías escogidas no pertenecen al mismo sector económico o no presentan funciones y riesgos similares. Falta de documentación de respaldo: Sunat exige cada vez más trazabilidad sobre cómo se pactaron los servicios, cuál fue el beneficio recibido y qué criterios se utilizaron para determinar los montos facturados.

Sunat exige cada vez más trazabilidad sobre cómo se pactaron los servicios, cuál fue el beneficio recibido y qué criterios se utilizaron para determinar los montos facturados. Deficiencias en la sustentación de servicios intragrupo: Se viene aplicando con mayor rigurosidad el denominado “Test de Beneficio”, mediante el cual las empresas deben demostrar que el servicio efectivamente generó valor económico para la operación local.

Se viene aplicando con mayor rigurosidad el denominado “Test de Beneficio”, mediante el cual las empresas deben demostrar que el servicio efectivamente generó valor económico para la operación local. Inconsistencias entre información local y reportes internacionales: La entidad también está revisando diferencias entre la información presentada en Perú y la reportada por las matrices en otros países, especialmente en empresas multinacionales.

Las empresas deben revisar de manera preventiva sus políticas de precios de transferencia y fortalezcan sus expedientes técnicos antes de cualquier requerimiento de Sunat.

“La tendencia apunta a fiscalizaciones más especializadas y profundas, donde el principal riesgo ya no radica únicamente en la omisión de reportes, sino en la capacidad de demostrar técnica y económicamente que las operaciones entre vinculadas cumplen con el principio de plena competencia”, concluye TPC Group.